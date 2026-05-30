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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीDhurandhar 2 OTT Release: रणवीर सिंह की 1800 से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ओटीटी पर कब और कहां आएगी, यहां है पूरी डिटेल

Dhurandhar 2 OTT Release: रणवीर सिंह की 1800 से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म ओटीटी पर कब और कहां आएगी, यहां है पूरी डिटेल

Dhurandhar 2 OTT Release: रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां रिलीज होगी इसकी जानकारी यहां दी गई है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 30 May 2026 03:43 PM (IST)
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डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह के खिलाफ चल रहे विवाद के बीच, उनकी फिल्म धुरंधर 2: द रिवेंज अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है. यह ब्लॉकबस्टर फिल्म अपने एक्सटेंडेड वर्डन के साथ ओटीटी पर डेब्यू करेगी, जिसमें एडीशनल सीन्स, लंबे एक्शन सीक्वेंस और अनदेखे फुटेज शामिल हैं जो सिनेमाघरों में रिलीज के दौरान नहीं दिखाए गए थे. चलिए यहां जानते हैं धुरंधर 2 कब और कहां रिलीज होगी?

धुरंधर 2 ओटीटी रिलीज डेट
धुरंधर द रिवेंज रॉ एंड अनदेखा का प्रीमियर जियोहॉटस्टार पर होगा, जो इसका ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर है. ओटीटी प्लेटफॉर्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद, यह 4 जून को इंडियन टाइमिंग के मुताबिक शाम 7 बजे से ऑनलाइन स्ट्रीम होगी. ओटीटी पर रिलीज़ से पहले एक स्पेशल प्रीमियर इवेंट आयोजित किया जाएगा. दर्शक शाम 7 बजे एक स्पेशल 30 मिनट का प्री-शो देख सकेंगे, जिसमें कलाकारों की अनऑफिशियल बातचीत, पर्दे के पीछे की कहानियां और फिल्म निर्माण की जानकारी शामिल होगी.

प्रीमियर के बाद, धुरंधर 2 5 जून से रेग्यूलर सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल होगी. हाल ही में, ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पर इसकी अनाउंसमेंट की. अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, धुरंधर 2 के सेट से कई बिहाइंड-द-सीन तस्वीरें शेयर की गई. पोस्ट के कैप्शन में लिखा है: “आदित्यधर फिल्म्स: धुरंधर बिहाइंड धुरंधर की कहानी,

धुरंधर, रॉ और अनदेखा अब जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. वहीं  धुरंधर द रिवेंज, रॉ और अनदेखा का ग्रैंड डिजिटल प्रीमियर 4 जून को शाम 7 बजे, स्ट्रीमिंग 5 जून से जियोहॉटस्टार पर शुरू.

 

 
 
 
 
 
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धुरंधर 2 के बारे में
धुरंधर: द रिवेंज आदित्य धर की 2025 की हिट धुरंधर की हिट सीक्वल है, जो दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. आदित्य धर द्वारा निर्देशित, लिखित और सह-निर्मित, धुरंधर 2 में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा, दानिश पंडोर और मानव गोहिल हैं.

धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनकर उभरी है, जिसने फिल्म ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक वर्ल्डवाइड 1812.15 करोड़ की कमाई की है. फिल्म ने भारत में 1374.15 करोड़ का ग्रॉस और 1148.20 करोड़ की नेट कमाई की है.  जबकि विदेशी बाजार ने इसकी कुल कमाई 438 करोड़ रुपये रही है.

ये भी पढ़ें:-रणवीर सिंह नहीं इस एक्टर को किया गया था 'धुरंधर' के लिए सबसे पहले कास्ट, बोले- ‘मुझे चार साल पहले ही….

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Published at : 30 May 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Ranveer SIngh Dhurandhar 2
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