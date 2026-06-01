इस दिन OTT पर दस्तक देगी '29', जानें कहा देखें विधु और प्रीति असरानी की फिल्म

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी29 OTT Release Date: इस दिन ओटीटी पर दस्तक देगी '29', जानें कहा देखें विधु और प्रीति असरानी की फिल्म?

29 OTT Release Date: इस दिन ओटीटी पर दस्तक देगी '29', जानें कहा देखें विधु और प्रीति असरानी की फिल्म?

29 OTT Release Date: तमिल फिल्म '29' की रिलीज डेट सामने आ चुकी है. मेकर्स ने खुद अपनी इस फिल्म की ओटीटी स्ट्रीमिंग को लेकर जानकारी शेयर की है.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 01 Jun 2026 12:18 PM (IST)
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29 OTT Release Date: तमिल फिल्म '29' दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुई है. इस इमोशनल ड्रामा ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. ये फिल्म सिनेमाघरों में काफी पसंद की गई. अगर आप इस फिल्म को थिएटर्स में देखने से चूक गए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है. मेकर्स ने अब घर बैठे दर्शकों को ये फिल्म देखने का मौका दिया है. दरअसल मेकर्स ने 29 की ओटीटी रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है. चलिए जानते हैं कि 29 कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है?

ओटीटी पर कब आएगी 29?

'29' सिनेमाघरों में 8 मई को रिलीज हुई थी और इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. हालांकि ये फिल्म एक महीने से भी कम समय के अंदर अब ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. इसमें विधु और प्रीति असरानी ने लीड रोल निभाया है. दोनों के बीच की केमिस्ट्री उनके फैंस को काफी पसंद आई. मेकर्स ने बताया है कि ये फिल्म 5 जून को ओटीटी पर स्ट्रीम की जाएगी.

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किस ओटीटी पर देख पाएंगे फिल्म?

फैंस सोच रहे होंगे कि आखिर 5 जून से इस फिल्म का लुत्फ कहां ले सकते हैं तो हम आपको बता दें कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ रही है. उम्मीद है कि ओटीटी पर भी इसे दर्शक पसंद करेंगे और ये एक अच्छी-खासी सफलता प्राप्त करती हुई नजर आएगी. इसका डायरेक्शन रत्ना कुमार ने किया है. जबकि लोकेश कनगराज के 'जी स्क्वाड' और कार्तिक सुब्बाराज के 'स्टोन बेंच क्रिएशन्स' ने मिलकर 29 को प्रोड्यूस किया है.

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क्या है '29' की कहानी?

29 एक खूबसूरत कमिंग-ऑफ-एज रोमांटिक ड्रामा है. इसकी कहानी 29 साल के लड़के सत्या के इर्द-इर्द घूमती है, जो लाइफ का मकसद और दिशा की तलाश करता है. इसी बीच उसकी मुलाकात विजी से होती है. फिल्म में विधु ने सत्या और प्रीति ने विजी का रोल प्ले किया है. दोनों की मुलाकात कहानी को एक नया मोड़ देती है और उनका जिंदगी के प्रति नजरिया बदलने लगता है. फिल्म में विधु और प्रीति के अलावा फातिमा, अविनाश, प्रेम और महेन्द्रन जैसे कलाकार भी हैं. इसकी कहानी रोमांटिक होने के साथ-साथ इमोशनल भी है. 

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 01 Jun 2026 12:18 PM (IST)
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29 Movie 29 Preeti Asrani
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