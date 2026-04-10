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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT पर तहलका मचा रही 1 घंटे 55 मिनट की ये हॉरर फिल्म, IMDb रेटिंग है शानदार, हर सीन में है सस्पेंस

OTT पर तहलका मचा रही 1 घंटे 55 मिनट की ये हॉरर फिल्म, IMDb रेटिंग है शानदार, हर सीन में है सस्पेंस

Hollywood Horror Film: अगर आप हॉरर फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो ओटीटी पर एक ऐसी फिल्म अवेलेबल है जो अपने सस्पेंस और खौफ से आपको बांधे रखेगी. आइए जानते हैं ये फिल्म कहा स्ट्रीम हो रही है.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 02:59 PM (IST)
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हॉलीवुड में कई बेहतरीन हॉरर फिल्में बनी हैं, जो अपने डर और सस्पेंस से दर्शकों को खूब इंप्रेस करती हैं. आज के डिजिटल दौर में ऐसी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आसानी से देखी जा सकती हैं. इन्हीं में से एक फिल्म इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. 

फिल्म की कहानी
दरअसल हम बात कर रहे हैं फिल्म 'द रिंग' की. ये फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म 'रिंग' का रीमेक है. फिल्म 'द रिंग' की कहानी एक शापित वीडियो टेप के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे देखने वाले व्यक्ति को तुरंत एक फोन कॉल आता है और एक रहस्यमयी आवाज कहती है 'सात दिन'. ठीक सातवें दिन उस व्यक्ति की बेहद डरावनी मौत हो जाती है.

फिल्म की मुख्य किरदार, पत्रकार रेचेल केलर, अपनी भतीजी की अचानक हुई मौत की जांच करते हुए इस टेप तक पहुंचती है और अनजाने में इसे देख लेती है. अपनी और अपने बेटे की जान बचाने के लिए वह इस टेप के पीछे के काले अतीत को खंगालती है, जहां उसे समारा मॉर्गन नाम की एक छोटी लड़की के बारे में पता चलता है.

OTT पर तहलका मचा रही 1 घंटे 55 मिनट की ये हॉरर फिल्म, IMDb रेटिंग है शानदार, हर सीन में है सस्पेंस

फिल्म की कास्ट
इस हॉरर फिल्म  में मुख्य रूप से नाओमी वाट्स (रेचल केलर), मार्टिन हेंडरसन (नूह क्ले), और डेविड डॉर्फ़मैन (एडन केलर) ने अभिनय किया है. इस फिल्म में डरावनी लड़की 'समारा मॉर्गन' की भूमिका डेवी चेज़ ने निभाई है. फिल्म का निर्देशन गोर वर्बिंस्की ने किया था.

'द रिंग' हॉलीवुड की एक ब्लॉकबस्टर  फिल्म थी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही थी. इस फिल्म ने दुनिया भर में 249.3 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी. ये उस समय की सफल हॉरर फिल्मों में से एक थी. 

ओटीटी पर कहां हो रही स्ट्रीम?
1 घंटे 55 मिनट की ये हॉरर फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रिमिंग के लिए अवेलेबल है. इसकी IMDB रेटिंग 7.1 है. अगर आप कुछ नया और स्सपेंस से भरपूर देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 10 Apr 2026 02:59 PM (IST)
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