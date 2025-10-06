हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल

Most watched Films On OTT This Week: 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट सामने आ गई है. इस लिस्ट में 'सन ऑफ सरदार 2', 'सैयारा' से 'धड़क 2' तक शामिल हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 06 Oct 2025 06:59 PM (IST)
ओटीटी पर हर हफ्ते नए शोज और नई फिल्में रिलीज होती हैं. इनमें से कुछ शोज और फिल्में ओटीटी पर जमकर व्यूज बटोरते हैं. हालांकि कुछ शोज दर्शक ही नहीं जुटा पाते. पिछले हफ्ते (29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक) सबसे ज्यादा देखी गई टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट सामने आ गई है. ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट में इस बार अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' ने बाजी मार ली है.  

सन ऑफ सरदार 2

  • 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' अब ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है.
  • अजय देवगन स्टारर ये कॉमेडी फिल्म 26 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.
  • 'सन ऑफ सरदार 2' को पिछले हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखा गया है.
  • अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर टोटल 3 मिलियन व्यूज मिले हैं.

महावतार नरसिम्हा

  • एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' ने पहले बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की.
  • अब फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कब्जा जमाए हुए हैं.
  • 'महावतार नरसिम्हा' पिछले दो हफ्तों से लगातार ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई 5 फिल्मों की लिस्ट में शामिल है.
  • पिछले हफ्ते भी फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 2.8 मिलियन लोगों ने देखा है.

हृदयपूर्वम

  • मोहनलाल की फिल्म 'हृदयपूर्वम' ने एक बार फिर मोस्ट वॉच्ड फिल्मों की लिस्ट में जगह बना ली है.
  • जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई इस फिल्म को पिछले हफ्ते 2.4 मिलियन व्यूज मिले हैं. 

सैयारा

  • 'सैयारा' 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और तबसे ही जमकर देखी जा रही है.
  • अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म हर हफ्ते मोस्ट वॉच्ड फिल्मों की लिस्ट में नजर आ रही है.
  • 'सैयारा' को पिछले हफ्ते भी नेटफ्लिक्स पर 2.3 मिलियन लोगों ने वॉच किया है.ॉ

धड़क 2

  • ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई 5 फिल्मों की लिस्ट में 'धड़क 2' ने भी जगह बना ली है.
  • तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर ये फिल्म 26 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.
  • पिछले हफ्ते धकड़ 2 को ओटीटी पर 1.9 मिलियन व्यूज मिले हैं.
दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 06 Oct 2025 06:45 PM (IST)
Dhadak 2 Son Of Sardaar 2 Mahavtar Narsimha Hridyapoorvam
Embed widget