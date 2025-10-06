एक्सप्लोरर
Top 5 Films On OTT This Week: 'सन ऑफ सरदार 2' ने 'महावतार नरसिम्हा' को चटाई धूल, टॉप 5 में 'धड़क 2' भी शामिल
Most watched Films On OTT This Week: 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्मों की लिस्ट सामने आ गई है. इस लिस्ट में 'सन ऑफ सरदार 2', 'सैयारा' से 'धड़क 2' तक शामिल हैं.
ओटीटी पर हर हफ्ते नए शोज और नई फिल्में रिलीज होती हैं. इनमें से कुछ शोज और फिल्में ओटीटी पर जमकर व्यूज बटोरते हैं. हालांकि कुछ शोज दर्शक ही नहीं जुटा पाते. पिछले हफ्ते (29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक) सबसे ज्यादा देखी गई टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट सामने आ गई है. ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट में इस बार अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' ने बाजी मार ली है.
सन ऑफ सरदार 2
- 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' अब ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है.
- अजय देवगन स्टारर ये कॉमेडी फिल्म 26 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.
- 'सन ऑफ सरदार 2' को पिछले हफ्ते ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखा गया है.
- अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर टोटल 3 मिलियन व्यूज मिले हैं.
महावतार नरसिम्हा
- एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' ने पहले बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की.
- अब फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कब्जा जमाए हुए हैं.
- 'महावतार नरसिम्हा' पिछले दो हफ्तों से लगातार ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई 5 फिल्मों की लिस्ट में शामिल है.
- पिछले हफ्ते भी फिल्म को नेटफ्लिक्स पर 2.8 मिलियन लोगों ने देखा है.
हृदयपूर्वम
- मोहनलाल की फिल्म 'हृदयपूर्वम' ने एक बार फिर मोस्ट वॉच्ड फिल्मों की लिस्ट में जगह बना ली है.
- जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई इस फिल्म को पिछले हफ्ते 2.4 मिलियन व्यूज मिले हैं.
सैयारा
- 'सैयारा' 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और तबसे ही जमकर देखी जा रही है.
- अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म हर हफ्ते मोस्ट वॉच्ड फिल्मों की लिस्ट में नजर आ रही है.
- 'सैयारा' को पिछले हफ्ते भी नेटफ्लिक्स पर 2.3 मिलियन लोगों ने वॉच किया है.ॉ
धड़क 2
- ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी गई 5 फिल्मों की लिस्ट में 'धड़क 2' ने भी जगह बना ली है.
- तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर ये फिल्म 26 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.
- पिछले हफ्ते धकड़ 2 को ओटीटी पर 1.9 मिलियन व्यूज मिले हैं.
