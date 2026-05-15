नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाने आ रहीं माधुरी- तृप्ति, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म 'मां बहन'

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीनेटफ्लिक्स पर धमाल मचाने आ रहीं माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म 'मां बहन'

नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाने आ रहीं माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म 'मां बहन'

Maa Bahan Release Date: माधुरी दीक्षित आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. इस खास मौके पर मेकर्स ने एक्ट्रेस की अपकमिंग फिल्म मां बहन की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 15 May 2026 01:54 PM (IST)
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बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'मां बहन' में नजर आने वाली हैं. वहीं आज एक्ट्रेस के 59वें बर्थडे के खास मौके पर मेकर्स ने उनकी अपकमिंग क्राइम-कॉमेडी फिल्म 'मां बहन' की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. आइए जानते हैं फिल्म किस दिन रिलीज होगी.

इस दिन रिलीज होगी फिल्म
 ये एक डार्क कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल अब दर्शकों को एक्ट्रेस के बर्थडे पर सरप्राइज मिल गया है. फिल्म के मेकर्स ने घोषणा की कि 'मां बहन' 4 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. 

'मां बहन' का आया नया टीजर
'मां बहन' का नया टीजर भी रिलीज हो गया है. जिसकी शुरुआत माधुरी, तृप्‍त‍ि ड‍िमरी और धारणा से होती है. तीनों मिलकर एक कंबल में लिपटे एक लाश को खींच रही हैं. इससे पहले कि वह लाश को ठ‍िकाने लगा पाते, दरवाजे पर घंटी बजती है. जिसके बाद तीनों हक्के-बक्के रह जाते हैं. वहीं, आख‍िर में एक मजेदार मोड़ आता है, जब माधुरी इस सिचुएशन में बेफिक्री से कहती हैं, 'चाय बनाएं?'

 
 
 
 
 
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बता दें, फिल्म में माधुरी के साथ तृप्ति डिमरी, रवि किशन और धर्मा दुर्गा अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. वहीं गीतांजलि कुलकर्णी, अरुणोदय सिंह और शार्दुल भारद्वाज भी फिल्म का हिस्सा हैं.

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कैसी है फिल्म की कहानी?
नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही मां बहन की कहानी रेखा नाम की एक मां के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उसकी रसोई में एक लाश मिलती है. इसके बाद रेखा अपनी दो बेटियों जया और सुषमा के साथ इस मुश्किल हालात से निकलने की कोशिश करती है. जहां जया जिम्मेदार स्वभाव की है, वहीं सुषमा काफी बेपरवाह है. अब यह तिकड़ी झूठ और चालाकी का सहारा लेकर पड़ोसियों से इस राज को छिपाने में जुट जाती है.

नेटफ्लिक्स पर धमाल मचाने आ रहीं माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म 'मां बहन

ये फिल्म अबंडेंटिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन और ओपनिंग इमेज फिल्म्स के सहयोग से बनी है. इसका निर्देशन सुरेश त्रिवेणी ने किया है, जिन्होंने ‘तुम्हारी सुलु' और ‘जलसा' जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है

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माधुरी दीक्षित के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस पिछली बार फिल्म 'मिसेज देशपांडे' में नजर आई थीं. जिसमें उन्होंने 'ज़ीनत' नाम की एक महिला का किरदार निभाया था. उनकी परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया गया था.  वहीं तृप्ति की को आखिरा बार साल 2026 में रिलीज हुई फिल्म 'ओ रोमियो' में देखा गया था.  जिसमें वे शाहिद कपूर के साथ नजर आई थीं.

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Published at : 15 May 2026 01:54 PM (IST)
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