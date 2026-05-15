मेरा काम बोलेगा, लफ्ज नहीं...', गोविंदा ने नेगेटिव कैंपेन पर पहली बार तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा सोशल मीडिया पर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. कभी वो अपने काम को लेकर तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इंटरनेट पर चर्चा में रहते हैं. वहीं अब हाल ही में गोविंदा ने अपनी जिंदगी और करियर को लेकर कई बड़े खुलासे किए. बातचीत के दौरान उन्होंने फिल्म ऑफर्स ठुकराने, विवादों और नेगेटिव पब्लिसिटी का सामना करने से लेकर ट्रोलिंग और आलोचनाओं पर अपने रिएक्शन तक खुलकर बात की.

गोविंदा ने ठुकराए 100 करोड़ रुपये

गोविंदा ने हाल ही में मुकेश खन्ना के साथ बातचीत में कई बातें बताई. गोविंदा ने कहा, 'मैं 100 करोड़ रुपये तक छोड़ चुका था.' हालांकि बाद में उन्हें अपने फैसलों पर पछतावा भी हुआ. एक्टर ने बताया, 'मैं शीशे के सामने खड़े होकर खुद को थप्पड़ मार रहा था. सोच रहा था कि तेरा दिमाग खराब हो गया है. इतने पैसे मिले थे, खुद को फाइनेंस कर देता.'

उन्होंने इशारों-इशारों में यह भी कहा कि जिन फिल्मों को उन्होंने ठुकराया, वही बाद में आगे बढ़कर सफल साबित हुईं. बातचीत के दौरान गोविंदा ने बताया कि अब वह सिर्फ काम करने के लिए प्रोजेक्ट्स नहीं करना चाहते. उन्होंने कहा, 'मेरा ऐसा मानना है कि इंसान काम करे, लेकिन क्यों करे? वो दिल से आना चाहिए. अगर सोच सही होगी तभी वो काम चलेगा भी और अच्छा भी लगेगा.'

ये भी पढ़ेंः नेटफ्लिक्स पर खूब देखी जा रही 1 घंटे 42 मिनट के ये एडवेंचर कॉमेडी फिल्म, बनीं नंबर 1, जाने- IMDB रेटिंग

गोविंदा ने नेगेटिव कैंपेन पर तोड़ी चुप्पी

एक्टर के मुताबिक, सफलता के पीछे आंख बंद करके भागने से ज्यादा जरूरी खुद के प्रति ईमानदार रहना है. इस बातचीत में गोविंदा ने दावा किया कि उनके खिलाफ हुई विवादित खबरें और नेगेटिव नैरेटिव जानबूझकर प्लान किए गए थे.

गोविंदा ने आरोप लगाते हुए कहा, 'जिस वक्त मेरे साथ बदनामी का दौर चला, वो बहुत ही प्री-प्लैंड था.' बिना किसी का नाम लिए एक्टर ने इशारा किया कि कुछ लोग उन्हें सिस्टम से बाहर करना चाहते थे. उन्होंने यह भी कहा कि इन साजिशों और अनुभवों ने समय के साथ उनकी पूरी पर्सनैलिटी बदल दी.

सोशल मीडिया पर होती है मुकेश खन्ना और गोविंदा की तुलना

बातचीत के दौरान मुकेश खन्ना ने यह भी जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी और गोविंदा की तुलना की जाती है और लोगों द्वारा दोनों को अपने करियर बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है. मुकेश खन्ना ने कहा, 'सोशल मीडिया पर पोस्ट आते हैं कि मुकेश खन्ना का अहंकार और गोविंदा का लेट आना. दोनों ने अपना करियर खराब कर दिया.'

'काम बोलेगा, लफ्ज नहीं'

इस पर ट्रोलिंग कल्चर को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए गोविंदा ने कहा, 'काम बोलेगा, लफ्ज नहीं.' एक्टर ने आगे कहा कि अब ऑनलाइन आलोचना का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वह जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा कठिन संघर्ष देख चुके हैं. उन्होंने कहा, 'हम लोग लोकल ट्रेन में सीट पकड़ने के लिए गालियां खा चुके हैं… ये क्या कोई किसी को बदनाम करेगा?'

ये भी पढ़ेंः '10 साल लगे...', पूरा हुआ अविनाश मिश्रा का सपना, मुंबई में खरीदा पहला घर, देखें फोटोज

बातचीत के आखिर में गोविंदा ने जिंदगी, सफलता और सुकून पर भावुक होकर कहा, 'मैं स्पर्धा से निकल चुका हूं. मैं सुखी आदमी हूं.' उन्होंने आगे कहा कि अब उन्हें किसी से मुकाबला करने की जरूरत महसूस नहीं होती और जिंदगी व भगवान ने जो दिया है, उसके लिए वह खुद को शुक्रगुजार मानते हैं.