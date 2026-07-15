'मैं वर्जिन हूं...' शिल्पा शिंदे ने उड़ाया शिवांगी जोशी का मजाक, शो में मिमिक्री करना पड़ा भारी

रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' में हर रोज किसी न किसी कंटेस्टेंट के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है. अब शो के हालिया एपिसोड में एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी की मिमिक्री करती नजर आई. इस दौरान शिल्पा ने शिवांगी को लेकर टिप्पणी भी की.

शिल्पा शिंदे ने उड़ाया शिवांगी जोशी का मजाक

शो के हालिया एपिसोड में शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा एक साथ बैठकर शिवांगी जोशी की नकल उतारती दिखाई देती हैं. शिल्पा, शिवांगी के बोलने के अंदाज की मिमिक्री करते हुए कहती है, 'अरे यार, मेरे पास तो कोई सीक्रेट ही नहीं है. कितना एक्ट करूं? मैं बहुत इनोसेंट हूं. मुझे कुछ नहीं चाहिए. मैं वर्जिन हूं. मैं शादी के बाद ही करूंगी.'

शिल्पा के मिमिक्री अंदाज पर श्रेया भी हंसने लगती हैं, और फिर वो एक्टर हर्षद चोपड़ा की मिमिक्री करते हुए कहती हैं, 'शिवांगी, तुम क्या सोच रही हो?' इसके बाद वो खुद ही शिवांगी के अंदाज में जवाब देती हैं, 'पता नहीं, लेकिन जब ये सीक्रेट रिवील होगा ना, तब मैं बहुत हंसूंगी, क्योंकि इसमें था ही कुछ नहीं.'

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दरअसल, ये तब हुआ जब शिल्पा और श्रेया ने कुछ दूरी पर खड़े शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा को आपस में बातचीत करते देखा. दोनों ने उसी बातचीत को आधार बनाकर उनकी मिमिक्री शुरू कर दी. हालांकि, इस दौरान शिवांगी ने उनकी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया.

बता दें, शो में शिल्पा शिंदे और शिवांगी जोशी के बीच अक्सर बहस बाजी देखने को मिलती है. इससे पहले भी एक एपिसोड में शिल्पा ने कंट्रोलर के रूप में शिवांगी को हर्षद चोपड़ा से कम बात करने का ऑर्डर दिया था. उस समय भी सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शिल्पा के रवैये को गलत बताया था. इतना ही नहीं बल्कि एक बार शिल्पा ने हर्षद से सवाल भी किया कि क्या तुम शिवांगी को पसंद करते हो. इस पर हर्षद ने कहा था कि नहीं वो सिंगल है.

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