INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'मैं वर्जिन हूं...' शिल्पा शिंदे ने उड़ाया शिवांगी जोशी का मजाक, शो में मिमिक्री करना पड़ा भारी

'मैं वर्जिन हूं...' शिल्पा शिंदे ने उड़ाया शिवांगी जोशी का मजाक, शो में मिमिक्री करना पड़ा भारी

Lock Upp 2: 'लॉक अप सीजन 2' में टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे और शिवांगी जोशी के बीच अनबन बनी रहती है. हाल ही में शिल्पा ने शिवांगी जोशी का मजाक उड़ाते हुए उनकी पर्सनल लाइफ पर टिप्पणी कीं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 15 Jul 2026 11:25 AM (IST)
Preferred Sources

रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' में हर रोज किसी न किसी कंटेस्टेंट के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है. अब शो के हालिया एपिसोड में एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा, शिवांगी जोशी की मिमिक्री करती नजर आई. इस दौरान शिल्पा ने शिवांगी को लेकर टिप्पणी भी की.

शिल्पा शिंदे ने उड़ाया शिवांगी जोशी का मजाक
शो के हालिया एपिसोड में शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा एक साथ बैठकर शिवांगी जोशी की नकल उतारती दिखाई देती हैं. शिल्पा, शिवांगी के बोलने के अंदाज की मिमिक्री करते हुए कहती है, 'अरे यार, मेरे पास तो कोई सीक्रेट ही नहीं है. कितना एक्ट करूं? मैं बहुत इनोसेंट हूं. मुझे कुछ नहीं चाहिए. मैं वर्जिन हूं. मैं शादी के बाद ही करूंगी.'

शिल्पा के मिमिक्री अंदाज पर श्रेया भी हंसने लगती हैं, और फिर वो एक्टर हर्षद चोपड़ा की मिमिक्री करते हुए कहती हैं, 'शिवांगी, तुम क्या सोच रही हो?' इसके बाद वो खुद ही शिवांगी के अंदाज में जवाब देती हैं, 'पता नहीं, लेकिन जब ये सीक्रेट रिवील होगा ना, तब मैं बहुत हंसूंगी, क्योंकि इसमें था ही कुछ नहीं.'

ये भी पढ़ेंः 'कैमरा बंद करो...' पैपराजी ने कार में बैठी मौनी रॉय पर किया zoom तो भड़कीं एक्ट्रेस, कहा- मुझे कभी क्लिक मत करना

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BBTak Official (@bbtakofficial)

दरअसल, ये तब हुआ जब शिल्पा और श्रेया ने कुछ दूरी पर खड़े शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा को आपस में बातचीत करते देखा. दोनों ने उसी बातचीत को आधार बनाकर उनकी मिमिक्री शुरू कर दी. हालांकि, इस दौरान शिवांगी ने उनकी बातों पर कोई रिएक्ट नहीं किया.

बता दें, शो में शिल्पा शिंदे और शिवांगी जोशी के बीच अक्सर बहस बाजी देखने को मिलती है. इससे पहले भी एक एपिसोड में शिल्पा ने कंट्रोलर के रूप में शिवांगी को हर्षद चोपड़ा से कम बात करने का ऑर्डर दिया था. उस समय भी सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शिल्पा के रवैये को गलत बताया था. इतना ही नहीं बल्कि एक बार शिल्पा ने हर्षद से सवाल भी किया कि क्या तुम शिवांगी को पसंद करते हो. इस पर हर्षद ने कहा था कि नहीं वो सिंगल है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India Reality (@netflixindiareality)

ये भी पढ़ेंः ऐश्वर्या राय की स्टंट डबल ने याद किया 'रावण' का खतरनाक स्टंट, बोलीं- 30 मिनट तक चट्टान पर लटकी रही

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 15 Jul 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Shilpa Shinde Shivangi Joshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
'मैं वर्जिन हूं...' शिल्पा शिंदे ने उड़ाया शिवांगी जोशी का मजाक, शो में मिमिक्री करना पड़ा भारी
'मैं वर्जिन हूं...' शिल्पा शिंदे ने उड़ाया शिवांगी जोशी का मजाक, शो में मिमिक्री करना पड़ा भारी
ओटीटी
Lock Upp Season 2: शो से बाहर हुईं माधुरी ग्रोवर, जाते-जाते आकांक्षा चौधरी को दे गईं बड़ा सरप्राइज, रो पड़े रितेश देशमुख
लॉक अप 2: शो से बाहर हुईं माधुरी ग्रोवर, जाते-जाते आकांक्षा चौधरी को दे गईं बड़ा सरप्राइज, रो पड़े रितेश देशमुख
ओटीटी
Malayalam OTT Release This Week: 'मां इंति बंगारम' से 'रिवॉल्वर रिंकू' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही ये 4 फिल्में-सीरीज
'मां इंति बंगारम' से 'रिवॉल्वर रिंकू' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही ये 4 फिल्में-सीरीज
ओटीटी
Sufi Motiwala Opens In Lock Up: सूफी मोतीवाला को दो बार आया था सुसाइड का ख्याल, फिर डर से कदम खींच लिए पीछे
सूफी मोतीवाला को दो बार आया था सुसाइड का ख्याल, फिर डर से कदम खींच लिए पीछे
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप धमाकों के साथ दे रहे समझौते की धमकी, डेडलाइन पर ईरान बोला- 'होर्मुज से जुड़े किसी भी...'
ट्रंप धमाकों के साथ दे रहे समझौते की धमकी, डेडलाइन पर ईरान बोला- 'होर्मुज से जुड़े किसी भी...'
मध्य प्रदेश
एमपी में बड़ी सियासी हलचल, सीएम ने मंत्री से छीना अहम विभाग, अब मोहन यादव को रिपोर्ट करेगा डिपार्टमेंट
एमपी में बड़ी सियासी हलचल, सीएम ने मंत्री से छीना अहम विभाग, अब मोहन यादव को रिपोर्ट करेगा डिपार्टमेंट
इंडिया
'हिम्मत है तो गलती मान लो...', कांग्रेस ने ममता बनर्जी को दी खुली चुनौती, पार्टी छोड़ने की बात क्यों दिलाई याद?
'हिम्मत है तो गलती मान लो...', कांग्रेस की ममता को खुली चुनौती, पार्टी छोड़ने की बात क्यों दिलाई याद?
स्पोर्ट्स
'गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बीच मतभेद', इस पूर्व इंडियन क्रिकेटर के दावे से मची सनसनी
'गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के बीच मतभेद', इस पूर्व इंडियन क्रिकेटर के दावे से मची सनसनी
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?
‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना कमाया मुनाफा?
विश्व
'जब तक मैं न कहूं...', ईरान पर जारी रहेंगे भीषण हमले, ट्रंप बोले- अभी भी वक्त है वो समझौता कर लें
'जब तक मैं न कहूं...', ईरान पर जारी रहेंगे भीषण हमले, ट्रंप बोले- अभी भी वक्त है वो समझौता कर लें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर के भक्तों का UP विधानसभा स्पीकर ने उड़ा मजाक? बोले- 'जिन्होंने श्रद्धा से दान नहीं दिया उनका पैसा चोरी'
राम मंदिर के भक्तों का UP विधानसभा स्पीकर ने उड़ा मजाक? बोले- 'जिन्होंने श्रद्धा से दान नहीं दिया उनका पैसा चोरी'
ट्रेंडिंग
खूनी हाथी, पहली मौत के बाद गांव छोड़ भागा परिवार, 14 साल बाद खोजकर हाथी ने फिर लीं दो जानें- यूजर्स हैरान
खूनी हाथी, पहली मौत के बाद गांव छोड़ भागा परिवार, 14 साल बाद खोजकर हाथी ने फिर लीं दो जानें
ABP NEWS
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
सबसे पहले उसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर जवान की शर्ट खींचकर फाड़ दी।
ABP NEWS
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज ने मंदिर के चढ़ावे की चोरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।
ABP NEWS
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
हमने श्रद्धापूर्वक मंदिर में दान दिया, इसीलिए हमारा पैसा चोरी हो गया।
ABP NEWS
क्या चढ़ावे की चोरी के बारे में कोषाध्यक्ष का यह बयान काफ़ी है?
क्या चढ़ावे की चोरी के बारे में कोषाध्यक्ष का यह बयान काफ़ी है?
ABP NEWS
जीतू पटवारी किसके लिए और क्यों मंच संभालने जा रहे हैं?
जीतू पटवारी किसके लिए और क्यों मंच संभालने जा रहे हैं?
Embed widget