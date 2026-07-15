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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीMalayalam OTT Release This Week: 'मां इंति बंगारम' से 'रिवॉल्वर रिंकू' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही ये 4 फिल्में-सीरीज

Malayalam OTT Release This Week: 'मां इंति बंगारम' से 'रिवॉल्वर रिंकू' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही ये 4 फिल्में-सीरीज

Malayalam OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर मलयालम फिल्मों का दबदबा रहने वाला है. दरअसल इस वीक मलयालम की चार फिल्में और सीरीज ओटीटी पर आ रही हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 15 Jul 2026 09:21 AM (IST)
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इस हफ्ते एक बार फिर ओटीटी पर मलयालम फिल्मों और शो का डंका बजने वाला है. दरअसल इस वीक चार नई मलयालम फिल्में-सीरीज रिलीज हो रही हैं जो अलग-अलग जॉनर की हैं. अगर आप वीकेंड पर स्ट्रीम करने के लिए नई मलयालम फिल्में और सीरीज ढूंढ रहे हैं, तो आप यहां पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं.

पवित्रम सीजन 2
'पवित्रम सीजन 2' की कहानी वेधा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पारंपरिक मूल्यों में गहराई से विश्वास रखती है. उसकी लाइफ में एक ट्विस्ट तब आता है जब कुछ अनचाहे हालात उसे विक्रम से शादी करने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिसका अतीत काफी मुश्किलों भरा रहा है. यह कहानी उनकी इस अचानक हुई शादी के उतार-चढ़ाव को दिखाती है. ये सीरीज ओरिजनली एक टीवी सोप ओपेरा के तौर पर टेलीकास्ट हुई थी और अब अपने दूसरे सीज़न के साथ ओटीटी पर आ गई है. सुनील करियट्टुकरा नर्देशित इस रोमांटिक ड्रामा में सुरभि संतोष और श्रीकांत शशिकुमार ने लीड रोल प्ले किया है. ये 13 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो चुकी है.  

मां इंति बंगारम
'मा इंति बंगारम' में सामंथा रूथ प्रभु ने लीड रोल प्ले किया है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म किया है. फिल्म की कहानी सामंथा रूथ प्रभु के किरदार  स्वर्ण के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक मासूम दिखने वाली नई-नवेली दुल्हन है और अपने पति के साथ एक ट्रेडिशनल फैमिली में रहती है. लेकिन उसके ससुराल वालों को उस पर शक है ऐसे में वो उनका भरोसा जीतने की कोशिश करती है लेकिन फिर उसका अतीत उससे सामने आ जाता है और उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. बीवी नंदिनी रेड्डी निर्देशित इस फिल्म में सामंथा रूथ प्रभु, गुलशन देवैया, दिगंत मनचले, गौतमी तदिमल्ला, श्रीमुखी, मंजूषा और श्रीनिवास गविरेड्डी ने अहम रोल प्ले किया है. इस एक्शन कॉमेडी ड्रामा को 17 जुलाई से जियो हॉट स्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

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चिथिनी
'चिथिनी' एक प्रेग्नेंट लेडी की मर्डर की कहानी है, जिसकी बेचैन आत्मा न्याय पाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों का सामना करने के लिए 'चिथिनी' के रूप में वापस आती है. इसमें अमित चकलाक्कल, विनय फोर्ट, मोक्शा, जॉनी एंटनी, सुधीश और आरती नायर ने अहम रोल प्ले किया है. ईस्ट कोस्ट विजय इस हॉरर ड्रामा को मनोरमामैक्स पर देख सकते हैं. हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं है.

रिवॉल्वर रिंको
'रिवॉल्वर रिंको' कोझिकोड के पास एक गांव के कुछ युवाओं की कहानी है, जो अपनी कम बजट वाली सुपरहीरो फिल्म बनाने के लिए इंस्पायर होते हैं. जब वे अपनी क्रिएटिव सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक साथ आते हैं, तो उन्हें इंडिपेंडेंट फिल्ममेकिंग की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इस फिल्म में विष्णु उन्नीकृष्णन, लालू एलेक्स, बिनु ससीराम, विजिलेश करयाद और अंशा मोहन ने अहम रोल प्ले किया है और इसे किरण नारायणन ने निर्देशित किया है. ये सैना प्ले पर 13 जुलाई से स्ट्रीम होनी शुरू हो चुकी है.

 

 
 
 
 
 
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Published at : 15 Jul 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Malayalam OTT Release Maa Inti Bangaram Pavithram Season 2 Revolver Rinku
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