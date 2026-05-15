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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीनेटफ्लिक्स पर खूब देखी जा रही 1 घंटे 42 मिनट के ये एडवेंचर कॉमेडी फिल्म, बनीं नंबर 1, जाने- IMDB रेटिंग

नेटफ्लिक्स पर खूब देखी जा रही 1 घंटे 42 मिनट के ये एडवेंचर कॉमेडी फिल्म, बनीं नंबर 1, जाने- IMDB रेटिंग

आज हम आपको एक ऐसी एनिमेटेड फिल्म के बारें में बताने जा रहे हैं, जिसने रिलीज होते ही ओटीटी पर तहलका मचा दिया है. फिल्म को लोग नेटफ्लिक्स पर खूब देख रहे हैं. ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 15 May 2026 11:26 AM (IST)
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ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसी होती हैं जो आते ही दर्शकों के बीच छा जाती हैं. कभी दमदार कहानी तो कभी शानदार कॉमेडी और एडवेंचर, कुछ फिल्में लोगों को इतना पसंद आती हैं कि वो लगातार ट्रेंड करने लगती हैं. इन दिनों नेटफ्लिक्स पर एक एडवेंचर-कॉमेडी फिल्म खूब देखी जा रही है. आइए जानते हैं कौन सी है ये फिल्म.

नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म का दबदबा
दरअसल, हम बात कर रहे हैं फिल्म स्वैप्ड की , जो 1 मई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई. 1 घंटे 42 मिनट की ये फिल्म पूरे देश में ओटीटी पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. फिल्म को अबतक 38.7 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. 

नेटफ्लिक्स पर खूब देखी जा रही 1 घंटे 42 मिनट के ये एडवेंचर कॉमेडी फिल्म, बनीं नंबर 1, जाने- IMDB रेटिंग

कितनी है आईएमडीबी रेटिंग? 
फिल्म को इंडिया में भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इंडिया में भी ये टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 पर है. आप इसे हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं. स्वैप्ड को imdb पर रेटिंग 7.3 रेटिंग मिली है. अगर आप कुछ नया और इंट्रेस्टिंग देखना चाहते हैं तो ये फिल्म अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें.

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फिल्म की कहानी
कहानी ओली (एक छोटे वन-प्राणी) और आइवी (एक आलीशान पक्षी) की है, जो जन्म से एक-दूसरे के कड़े दुश्मन हैं. एक घटना के कारण दोनों के शरीर आपस में बदल जाते हैं. खुद को ठीक करने और पुरानी ज़िंदगी में लौटने के लिए दोनों को न चाहते हुए भी एक साथ मिलकर एक यात्रा पर निकलना पड़ता है. इस एडवेंचर के दौरान दोनों की दुश्मनी खत्म होती है, वे एक-दूसरे की मुश्किलों को समझते हैं और नफरत को दूर करते हैं.

 
 
 
 
 
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फिल्म 'स्वैप्ड' को नाथन ग्रेनो ने डायरेक्ट किया है. इस अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा स्वैप्ड में माइकल बी. जॉर्डन, जूनो टेम्पल, ट्रेसी मॉर्गन, सेड्रिक द एंटरटेनर और जस्टिना मचाडो ने अपनी आवाजें दी हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 15 May 2026 11:26 AM (IST)
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