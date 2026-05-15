नेटफ्लिक्स पर खूब देखी जा रही 1 घंटे 42 मिनट के ये एडवेंचर कॉमेडी फिल्म, बनीं नंबर 1

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसी होती हैं जो आते ही दर्शकों के बीच छा जाती हैं. कभी दमदार कहानी तो कभी शानदार कॉमेडी और एडवेंचर, कुछ फिल्में लोगों को इतना पसंद आती हैं कि वो लगातार ट्रेंड करने लगती हैं. इन दिनों नेटफ्लिक्स पर एक एडवेंचर-कॉमेडी फिल्म खूब देखी जा रही है. आइए जानते हैं कौन सी है ये फिल्म.

नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म का दबदबा

दरअसल, हम बात कर रहे हैं फिल्म स्वैप्ड की , जो 1 मई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई. 1 घंटे 42 मिनट की ये फिल्म पूरे देश में ओटीटी पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. फिल्म को अबतक 38.7 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

कितनी है आईएमडीबी रेटिंग?

फिल्म को इंडिया में भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इंडिया में भी ये टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 पर है. आप इसे हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हैं. स्वैप्ड को imdb पर रेटिंग 7.3 रेटिंग मिली है. अगर आप कुछ नया और इंट्रेस्टिंग देखना चाहते हैं तो ये फिल्म अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें.

ये भी पढ़ेंः Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रहीं 'धुरंधर 2' से 'कर्तव्य' तक ये जबरदस्त 7 फिल्में-सीरीज, वीकेंड पर नहीं होंगे बोर

फिल्म की कहानी

कहानी ओली (एक छोटे वन-प्राणी) और आइवी (एक आलीशान पक्षी) की है, जो जन्म से एक-दूसरे के कड़े दुश्मन हैं. एक घटना के कारण दोनों के शरीर आपस में बदल जाते हैं. खुद को ठीक करने और पुरानी ज़िंदगी में लौटने के लिए दोनों को न चाहते हुए भी एक साथ मिलकर एक यात्रा पर निकलना पड़ता है. इस एडवेंचर के दौरान दोनों की दुश्मनी खत्म होती है, वे एक-दूसरे की मुश्किलों को समझते हैं और नफरत को दूर करते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Netflix US (@netflix)

फिल्म 'स्वैप्ड' को नाथन ग्रेनो ने डायरेक्ट किया है. इस अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा स्वैप्ड में माइकल बी. जॉर्डन, जूनो टेम्पल, ट्रेसी मॉर्गन, सेड्रिक द एंटरटेनर और जस्टिना मचाडो ने अपनी आवाजें दी हैं.

ये भी पढ़ेंः नेटफ्लिक्स पर तहलका मचा रही 2 घंटे 10 मिनट को ये तेलुगु हॉरर कॉमेडी, IMDb रेटिंग है धांसू