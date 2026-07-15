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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीLock Upp Season 2: शो से बाहर हुईं माधुरी ग्रोवर, जाते-जाते आकांक्षा चौधरी को दे गईं बड़ा सरप्राइज, रो पड़े रितेश देशमुख

Lock Upp Season 2: शो से बाहर हुईं माधुरी ग्रोवर, जाते-जाते आकांक्षा चौधरी को दे गईं बड़ा सरप्राइज, रो पड़े रितेश देशमुख

Lock Upp Season 2: माधुरी ग्रोवर शो रियलिटी शो 'लॉक अप 2' से एविक्ट हो गई हैं. जाते-जाते उन्होंने सबका दिल जीत लिया. माधुरी ने आकांक्षा चौधरी सेव कर खुद को एविक्ट कर लिया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 15 Jul 2026 11:16 AM (IST)
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अशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी ग्रोवर शो रियलिटी शो 'लॉक अप 2' से एविक्ट हो गई हैं. मगर जाते जाते माधुरी ने सभी का दिल जीत लिया. वो कहते हैं ना कि तेरी जीत से ज़्यादा मेरी हार के चर्चे होंगे तो इनका गेम कुछ इस तरह का रहा. 

मिला था मैन्युप्लेटर का टैग
दरअसल, माधुरी ग्रोवर की जब एंट्री हुई थी शो में तब उनपर मास्टर ऑफ मैन्युप्लेटर कां टैग लगा था. मगर इस जर्नी के बाद उन्होंने इस टैग को हटा दिया. अपना सच उन्होंने खुद की मेहनत पर पाया और जाते जाते सिर्फ आकांक्षा चौधरी ही नहीं बल्कि जेलर रितेश देशमुख को भी इमोशनल कर दिया.

माधुरी ने अकांक्षा को किया सेव
शो में मिड- एविक्शन के दौरान आकांक्षा चौधरी और माधुरी ग्रोवर को एलिमिनेट किया गया था. मगर रितेश देशमुख ने कहा कि अब दोनों लोग डिसाइड करें कि कौन इस लॉक अप को छोड़ कर जाएगा. सबकी नजरें टिकी हुई थीं की शायद कोई झगड़ा देखने को मिले पर माधुरी ग्रोवर ने तुरंत फैसला लिया की आकांक्षा तुम्हें रहना है तो कोई बात नहीं वो चली जाएंगी. आकांक्षा चौधरी ने जब माधुरी को देखा कि वो खुद को कुर्बान कर रही हैं. तब वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाईं. आकांक्षा ने माधुरी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद भी लिया. 

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सोशल मीडिया पर इसकी कई क्लिप्स वायरल हो रही है, जिसमें लोग माधुरी की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं.  माधुरी ने जाते जाते बहुत बड़ा सबक सीखा दिया कि खेल सिर्फ ट्रॉफी को जीतने के लिए मत खेलो बल्कि दिलों को जीतकर भी इंसान सबसे बड़ा विजेता बन सकता है. फिल्म बाजीगर में शाहरुख खान का डायलॉग था कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. तो ये डायलॉग सच में माधुरी ग्रोवर पर सटीक बैठता है.

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बता दें, हाल ही में शो से सुनीता आहूजा और रियाज अली एविक्ट हुए थे.

Input By : कलीम सलमानी 
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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 15 Jul 2026 11:16 AM (IST)
Tags :
Lock Upp Season 2 Madhuri Jain Grover
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