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इंस्टाग्राम पर इन 10 सितारों का जलवा, फैन फॉलोइंग में आलिया-प्रियंका से आगे निकलीं 'स्त्री 2' एक्ट्रेस
आज हम आपको भारत के उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी इंस्टाग्राम पर सबसे तगड़ी फैन फॉलोइंग है. इस लिस्ट ने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर सबसे आगे हैं
आज के समय में फैंस अपने फेवरेट स्टार्स से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े रहते हैं. भारत में कई ऐसे सितारे हैं जिनकी इंस्टाग्राम पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उनकी हर पोस्ट मिनटों में वायरल हो जाती है. आइए जानते हैं अभी तक, 15 मई तक के आकड़ों के मुताबिक, भारत के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्टार्स के बारे में.
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Published at : 15 May 2026 12:46 PM (IST)
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