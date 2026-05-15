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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडइंस्टाग्राम पर इन 10 सितारों का जलवा, फैन फॉलोइंग में आलिया-प्रियंका से आगे निकलीं 'स्त्री 2' एक्ट्रेस

इंस्टाग्राम पर इन 10 सितारों का जलवा, फैन फॉलोइंग में आलिया-प्रियंका से आगे निकलीं 'स्त्री 2' एक्ट्रेस

आज हम आपको भारत के उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी इंस्टाग्राम पर सबसे तगड़ी फैन फॉलोइंग है. इस लिस्ट ने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर सबसे आगे हैं

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 May 2026 12:46 PM (IST)
आज हम आपको भारत के उन सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी इंस्टाग्राम पर सबसे तगड़ी फैन फॉलोइंग है. इस लिस्ट ने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर सबसे आगे हैं

आज के समय में फैंस अपने फेवरेट स्टार्स से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े रहते हैं. भारत में कई ऐसे सितारे हैं जिनकी इंस्टाग्राम पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उनकी हर पोस्ट मिनटों में वायरल हो जाती है. आइए जानते हैं अभी तक, 15 मई तक के आकड़ों के मुताबिक, भारत के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्टार्स के बारे में.

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इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूरा टॉप पर हैं. श्रद्धा कपूर इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 93 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूरा टॉप पर हैं. श्रद्धा कपूर इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 93 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
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लिस्ट में दूसरे नंबर पर ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा हैं. प्रियंका चोपड़ा के इंस्टाग्राम पर 92.9 फॉलोअर्स हैं.
लिस्ट में दूसरे नंबर पर ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा हैं. प्रियंका चोपड़ा के इंस्टाग्राम पर 92.9 फॉलोअर्स हैं.
Published at : 15 May 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Shraddha Kapoor Priyanka Chopra Alia Bhatt

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