'अपना फूहड़पन दिखाने आए हो...', 'लॉकअप 2' में राम कपूर पर भड़कीं कंगना रनौत, देखें प्रोमो

टीवी के पॉपुलर एक्टर राम कपूर इन दिनों रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में नजर आ रहे हैं. वो पहले दिन से ही अपने विवादित कमेंट्स और रूड बर्ताव को लेकर लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं. हालांकि, उनका ये एटीट्यूड बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को बिल्कुल पसंद नहीं आया. ऐसे में कंगना ने राम कपूर की जमकर क्लास लगा दी.

'लॉकअप 2' का नया प्रोमो हुआ रिलीज

'लॉकअप 2' में कंगना रनौत की 'जनता की आवाज' के रूप में धमाकेदार एंट्री हुई. इस दौरान उन्होंने फराह खान और रितेश देशमुख के साथ मिलकर शो के कंटेस्टेंट्स से तीखे सवाल-जवाब किए. बातचीत के दौरान कंगना ने राम कपूर को उनके एटीट्यूड के लिए जमकर खरी-खोटी सुनाई. 'लॉकअप 2' का ये नया प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें:- 'लॉकअप 2' में 15 साल बड़े हर्षद चोपड़ा संग बढ़ रहीं शिवांगी जोशी की नजदीकियां? कंटेस्टेंट कर रहे गॉसिप

आप इस शो में क्यों आए हो?

कंगना रनौत ने राम कपूर को फटकार लगाते हुए कहा, 'रामजी, आपको इस गेम को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था और अगर आपको लगता है कि आप इस जेल के लिए बहुत बड़े हैं तो फिर यहां आए ही क्यों? अपना फूहड़पन दिखाने आए हो?' इस पर राम कपूर ने अपना बचाव करते हुए कहा, 'जब सही समय आएगा, तब मैं अपनी सच्चाई स्वीकार करूंगा और यहां मौजूद किसी भी व्यक्ति से बेहतर तरीके से करूंगा.'

Finally #KanganaRanaut in #LockUpp2



No filter and the way she gave reality check to Ram Kapoor ..! Bang onnn ..



Akanksha chamola will come to know about her secret being revealed by Shreya Kalra ..! pic.twitter.com/0G3uatRGjw — DestinY🥀 (@DestinyyyBoss) July 1, 2026

फराह खान भी दे चकी हैं रियलिटी चेक

इस पर कंगना ने उन्हें दोबारा चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर खुद में सुधार करना चाहते हैं तो अपना बचाव करना बंद कर दीजिए.' बता दें कि इससे पहले फराह खान ने भी राम कपूर को इसी तरह का रियलिटी चेक दिया था. 'चार्जशीट' सेगमेंट के दौरान फराह ने राम कपूर से कहा था, 'मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हर शो में आप लीड रोल निभाते हैं, लेकिन यहां आने के बाद आप बैकग्राउंड एक्टर बन गए हैं. जो मैं देख रही हूं, वो राम मुझे पसंद नहीं आ रहा.'

राम कपूर ने शादी में चीटिंग को बताया नॉर्मल, वरुण यादव को किया लिप किस

बता दें कि राम कपूर 'लॉकअप सीजन 2' के पहले दिन से ही किसी न किसी वजह से चर्चा में बने हुए हैं. पहले उन्होंने शादी में चीटिंग को नॉर्मल बताते हुए कहा था कि अगर दो लोग एक-दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो उन्हें अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए. उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा और लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया. इसके बाद हाल ही में एक एपिसोड में वो अपने से 25 साल छोटे वरुण यादव को सरेआम लिप किस करते नजर आए, जिसके बाद भी उनकी काफी आलोचना हुई.

ये भी पढ़ें:- प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने पहली बार फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल