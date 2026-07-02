'अपना फूहड़पन दिखाने आए हो...', 'लॉकअप 2' में राम कपूर पर भड़कीं कंगना रनौत, देखें प्रोमो

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीLock Upp 2 Promo: 'अपना फूहड़पन दिखाने आए हो...', कंगना रनौत ने लगाई राम कपूर की क्लास, देखें प्रोमो

Lock Upp 2 Promo: 'अपना फूहड़पन दिखाने आए हो...', कंगना रनौत ने लगाई राम कपूर की क्लास, देखें प्रोमो

Lock Upp 2 Promo: 'लॉकअप 2' में कंगना रनौत की 'जनता की आवाज' के रूप में धमाकेदार एंट्री हुई. इस दौरान उन्होंने राम कपूर की जमकर क्लास लगाई. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 02 Jul 2026 09:20 AM (IST)
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टीवी के पॉपुलर एक्टर राम कपूर इन दिनों रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में नजर आ रहे हैं. वो पहले दिन से ही अपने विवादित कमेंट्स और रूड बर्ताव को लेकर लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं. हालांकि, उनका ये एटीट्यूड बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को बिल्कुल पसंद नहीं आया. ऐसे में कंगना ने राम कपूर की जमकर क्लास लगा दी.

'लॉकअप 2' का नया प्रोमो हुआ रिलीज
'लॉकअप 2' में कंगना रनौत की 'जनता की आवाज' के रूप में धमाकेदार एंट्री हुई. इस दौरान उन्होंने फराह खान और रितेश देशमुख के साथ मिलकर शो के कंटेस्टेंट्स से तीखे सवाल-जवाब किए. बातचीत के दौरान कंगना ने राम कपूर को उनके एटीट्यूड के लिए जमकर खरी-खोटी सुनाई. 'लॉकअप 2' का ये नया प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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आप इस शो में क्यों आए हो?
कंगना रनौत ने राम कपूर को फटकार लगाते हुए कहा, 'रामजी, आपको इस गेम को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था और अगर आपको लगता है कि आप इस जेल के लिए बहुत बड़े हैं तो फिर यहां आए ही क्यों? अपना फूहड़पन दिखाने आए हो?' इस पर राम कपूर ने अपना बचाव करते हुए कहा, 'जब सही समय आएगा, तब मैं अपनी सच्चाई स्वीकार करूंगा और यहां मौजूद किसी भी व्यक्ति से बेहतर तरीके से करूंगा.'

फराह खान भी दे चकी हैं रियलिटी चेक
इस पर कंगना ने उन्हें दोबारा चेतावनी देते हुए कहा, 'अगर खुद में सुधार करना चाहते हैं तो अपना बचाव करना बंद कर दीजिए.' बता दें कि इससे पहले फराह खान ने भी राम कपूर को इसी तरह का रियलिटी चेक दिया था. 'चार्जशीट' सेगमेंट के दौरान फराह ने राम कपूर से कहा था, 'मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हर शो में आप लीड रोल निभाते हैं, लेकिन यहां आने के बाद आप बैकग्राउंड एक्टर बन गए हैं. जो मैं देख रही हूं, वो राम मुझे पसंद नहीं आ रहा.' 

राम कपूर ने शादी में चीटिंग को बताया नॉर्मल, वरुण यादव को किया लिप किस
बता दें कि राम कपूर 'लॉकअप सीजन 2' के पहले दिन से ही किसी न किसी वजह से चर्चा में बने हुए हैं. पहले उन्होंने शादी में चीटिंग को नॉर्मल बताते हुए कहा था कि अगर दो लोग एक-दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो उन्हें अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए. उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा और लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया. इसके बाद हाल ही में एक एपिसोड में वो अपने से 25 साल छोटे वरुण यादव को सरेआम लिप किस करते नजर आए, जिसके बाद भी उनकी काफी आलोचना हुई.

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Published at : 02 Jul 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Ram Kapoor
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