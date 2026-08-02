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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'रितेश देशमुख की नौकरी खतरे में है', अलायंस में सलमान खान ने ली चुटकी

'रितेश देशमुख की नौकरी खतरे में है', अलायंस में सलमान खान ने ली चुटकी

रियलिटी शो 'अलायंस' में बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान की एंट्री हुई है. शो में जाते ही उन्होंने एक्टर रितेश देशमुख को लेकर एक कमेंट किया. उन्होंने कहा कि रितेश देशमुख की नौकरी खतरे में है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 02 Aug 2026 06:47 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान इन दिनों रियलिटी शो 'अलायंस' में नजर आ रहे हैं. वहीं, पिछले हफ्ते सलमान खान अपने भाई सोहेल खान से मिलने 'अलायंस' में पहुंचे थे. मेकर्स शो में उनकी एंट्री के प्रोमो लगातार शेयर कर रहे हैं. हाल ही के प्रोमो में सलमान खान मजाकिया अंदाज में 'लॉक अप: सच या सज़ा' के होस्ट रितेश देशमुख पर चुटकी लेते नजर आते हैं. 

रितेश देशमुख पर क्या बोल गए सलमान खान?
अगले एपिसोड के प्रोमो के मुताबिक, सलमान खान 'अलायंस' के हेडक्वार्टर में एंट्री करेंगे और अपने छोटे भाई सोहेल खान को गले लगाते नजर आएंगे. बातचीत के दौरान सोहेल, सलमान से कहते हैं, 'मैं आज बुरी तरह घबरा गया था.' वो उस इमोशनल पल का जिक्र करते हैं, जब गुस्से में उन्होंने स्टोर रूम के दरवाजे पर लगातार पैर मार रहे थे.

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इसके बाद सलमान शो के कंटेस्टेंट्स से मजाकिया अंदाज में पूछते हैं कि क्या वे सोहेल को इतना तनाव दे रहे हैं. प्रोमो के एक अन्य हिस्से में सलमान कहते हैं, 'मुझे लगता है रितेश देशमुख की नौकरी खतरे में लग रही है.' हालांकि, सलमान ने ये बात किस लिए बोली, इसका खुलासा आने वाले एपिसोड में होगा.

एक्स वाइफ सीमा सजदेह की भी हो चुकी एंट्री
बता दें, 'अलायंस' में सोहेल खान के लिए ये वीक काफी मुश्किल भरा रहा. शो में उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह भी आ चुकी हैं. सीमा सजदेह के शो से बाहर होने के बाद सोहेल की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते वो टास्क में हिस्सा नहीं ले सके. बाद में वो एविक्शन के लिए भी नॉमिनेट हुए, लेकिन आखिरकार एलिमिनेशन से बच गए.

'अलायंस' अब अपने आखिरी हफ्ते में पहुंच चुका है. शो का ग्रैंड फिनाले 7 अगस्त को होने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अली गोनी, मिनी माथुर और नीति टेलर टॉप 3 फाइनलिस्ट बन चुके हैं.

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सलमान खान का वर्कफ्रंट
वहीं, सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर चर्चा में हैं. इसके अलावा वो जल्द ही 'बिग बॉस 20' को होस्ट करते भी नजर आएंगे.

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Published at : 02 Aug 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh SALMAN KHAN
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