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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीViral Video: 'लॉकअप 2' में राम कपूर ने 25 साल छोटे वरुण यादव को जबरन किया Lip Kiss, यूजर्स ने लगाई क्लास

Viral Video: 'लॉकअप 2' में राम कपूर ने 25 साल छोटे वरुण यादव को जबरन किया Lip Kiss, यूजर्स ने लगाई क्लास

Viral Video: 'लॉकअप 2' का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें राम कपूर 25 साल छोटे वरुण यादव को जबरन लिप किस करते नजर आ रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 01 Jul 2026 05:07 PM (IST)
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नेटफ्लिक्स का चर्चित रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. शो में राम कपूर अपने गेम से ज्यादा विवादित बयानों और हरकतों को लेकर चर्चा में हैं. शादी में चीटिंग को नॉर्मल बताने के बाद अब उन्होंने इंफ्लुएंसर वरुण यादव उर्फ लैला को लिप किस कर सबको चौंका दिया. राम कपूर को इस हरकत की वजह से सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है.  

राम कपूर ने वरुण यादव को दिया जबरन KISS
नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा और विवादित रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में राम कपूर 25 साल छोटे वरुण यादव को सरेआम लिप किस करते नजर आ रहे हैं. राम कपूर का ये अंदाज देखकर सुनीता आहूजा के भी होश उड़ गए. हैरानी में उनका मुंह खुला का खुला रह गया. 

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लिप-टू-लिप किस का वीडियो वायरल
'लॉक अप' के बीते एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स गार्डन एरिया में बैठे बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान राम कपूर ने अपने पास बैठे वरुण यादव को पहले गले लगाया और फिर गाल पर किस किया. इसके बाद उन्होंने लैला को लिप किस भी किया. हालांकि, वीडियो के एंगल की वजह से ये साफ तौर पर कहना मुश्किल है कि राम कपूर ने लैला को वाकई लिप-टू-लिप किस था या फिर सिर्फ लिपलॉक की एक्टिंग.

सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए राम कपूर
राम कपूर को अपनी इस हरकत की वजह से सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. एक ने लिखा, 'इसे हदें पार करना कहते हैं. टीआरपी के लिए कुछ भी करोगे. शर्मनाक. बकवास है ये शो.' एक ने लिखा, 'ये क्या बकवास है.' एक लिखते हैं, 'भाई ये पागल है क्या.' दूसरे लिखते हैं, 'इसका क्या मतलब हुआ...?' 

Viral Video: 'लॉकअप 2' में राम कपूर ने 25 साल छोटे वरुण यादव को जबरन किया Lip Kiss, यूजर्स ने लगाई क्लास

शादी में चीटिंग को बताया था नॉर्मल
इससे पहले भी राम कपूर अपने एक बयान को लेकर चर्चा में आ गए थे. उन्होंने शो में शादी में चीटिंग को नॉर्मल बताते हुए कहा था कि अगर दो लोग एक-दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो उन्हें अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए. उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा था और लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया. अब लिप किस वाले वीडियो को लेकर वो एक बार फिर निशाने पर आ गए हैं.

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Published at : 01 Jul 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
Ram Kapoor Varun Yadav
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