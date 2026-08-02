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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'5-6 बार मेरे साथ सोना होगा...', 'लॉकअप 2' की कंटेस्टेंट से बूढ़े शख्स ने की थी गंदी डिमांड

'5-6 बार मेरे साथ सोना होगा...', 'लॉकअप 2' की कंटेस्टेंट से बूढ़े शख्स ने की थी गंदी डिमांड

'लॉकअप 2' फेम कंटेस्टेंट आकांक्षा चौधरी ने शॉकिंग खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि एक बार उनसे पैसों की मदद के बदले संग में सोने की डिमांड की गई थी. चलिए बताते हैं उन्होंने कहा.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 02 Aug 2026 03:30 PM (IST)
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Akanksha Choudhary Lock upp 2: रियलिटी शो 'लॉकअप 2' इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है. शो में कंटेस्टेंट्स कभी आपसी फाइट को लेकर चर्चा में रहते हैं तो कभी कोई ना कोई अपनी जिंदगी से जुड़ा शॉकिंग खुलासा करके हेडलाइन्स में आ जाता है. पिछले दिनों राम कपूर ने यौन उत्पीड़न का खुलासा किया था. ऐसे में अब आकांक्षा चौधरी ने शॉकिंग खुलासा किया है कि एक बूढ़े शख्स ने उनके साथ सोने की डिमांड कर दी थी और बदले में उनकी मदद के लिए पैसा देने के लिए राजी था. चलिए बताते हैं इस किस्से के बारे में.

आकांक्षा चौधरी ने 'लॉक अप 2' से एलिमिनेशन से पहले शॉकिंग खुलासा किया. स्टेज पर उनके साथ रितेश देशमुख और फराह खान भी मौजूद थीं. दोनों उनकी बातों को सुनकर एक दम शॉक्ड रह गए थे. आकांक्षा ने शो छोड़ने से पहले अपना सीक्रेट रिवील करने का फैसला किया था. उन्होंने कहा, 'मैं एक पीजेंट में पार्टिसिपेट करने जा रही थी और मुझे ट्रेनिंग फीस और गार्मेंट्स खरीदने के लिए 1-2 लाख रुपये की जरुरत थी. मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे और पैरेंट्स भी इतना पैसा अफॉर्ड नहीं कर सकते थे. लेकिन एक शख्स था, जो मदद कर सकता था. मैं उसका नाम नहीं बता सकती क्योंकि वो एक बड़ा नाम है. मैं उसे कई सालों से जानती थी क्योंकि वो कई बार हमारे पीजेंट्स में बतौर जज आ चुके हैं.'

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आकांक्षा चौधरी ने पैसों की मांगी मदद

आकांक्षा चौधरी आगे बताती हैं, 'मैंने उनसे संपर्क किया क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियली बहुत सारे लोगों की मदद की थी तो इसलिए मैंने उनसे दो महीने के लिए मदद मांगी.' आकांक्षा बताती हैं कि उन्होंने इस हेल्प के लिए पैसे चुकाने के लिए काम करने का ऑफर भी दिया और कहा कि उनकी मदद के लिए तुरंत मान गया लेकिन कथित तौर पर उसके इरादे कुछ और थे. 'लॉकअप' कंटेस्टेंट कहती हैं, 'उसने उन्हें घर पर बुलाया था. मैं पहले भी वहां मेंटर्स के साथ कार्यक्रमों में शामिल हो चुकी थी.'


5-6 बार मेरे साथ सोना होगा...', 'लॉकअप 2' की कंटेस्टेंट से बूढ़े शख्स ने की थी गंदी डिमांड

मुझे जकड़ लिया- आकांक्षा चौधरी

आकांक्षा बताती हैं, 'वो मेरे पास आया और गले ही नहीं लगाया बल्कि मुझे जकड़ लिया. इसके बाद उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया. वो थोड़े उम्रदराज थे. मैंने उन्हें पीछे धकेला. फिर वो बैठ गए और मुझसे कहा एक साल हो गए. तुमको फाइनली इतना बड़ा देखकर खुशी हो रही है. एक साल पहले जब तुम आई थी तो मैंने देखा था कि तुम्हारी सोच कितनी पुरानी थी. अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए मान गई होती तो आज तुम कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रही होती.'

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पैसों की मदद के लिए की गंदी डिमांड

इतना ही नहीं, आकांक्षा चौधरी बताती हैं कि उसने पैसों की मदद के लिए हां तो कर दिया था लेकिन इसके बदले शर्मनाक डिमांड भी की थी. आकांक्षा कहती हैं, 'शख्स ने कहा था कि आज तुमको कोई काम नहीं दे रहा है और आज तुम वापस आई. मैं तुमको बहुत सारे पैसों का ऑफर दे रहा हूं. लेकिन इसके बदले में तुमको मेरे साथ सोना होगा.' 'लॉकअप' कंटेस्टेंट कहती हैं कि उस शख्स ने उनके सामने टाइमलाइन भी बताई की महीने में कितनी बार ऐसा करना होगा. आकांक्षा कहती हैं, 'उसने मुझे 5-6 बार महीने में साथ में सोने के लिए कहा.'

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 02 Aug 2026 03:30 PM (IST)
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Lock Upp Akanksha Choudhary
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