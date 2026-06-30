हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'लॉकअप 2' में 15 साल बड़े हर्षद चोपड़ा संग बढ़ रहीं शिवांगी जोशी की नजदीकियां? कंटेस्टेंट कर रहे गॉसिप

'लॉकअप 2' में 15 साल बड़े हर्षद चोपड़ा संग बढ़ रहीं शिवांगी जोशी की नजदीकियां? कंटेस्टेंट कर रहे गॉसिप

Harshad Chopda-Shivangi Joshi: 'लॉकअप 2' में हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं. योगेश रावत के एक दावे ने दोनों के लिंक-अप की खबरों को हवा दे दी है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 30 Jun 2026 07:45 PM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है. इस बार शो में टीवी इंडस्ट्री के कई मशहूर चेहरे कैदी बनकर पहुंचे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहे हैं शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस काफी पसंद करते हैं, वहीं अब शो के अंदर उनकी बढ़ती नजदीकियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हाल ही में शो के कंटेस्टेंट और 'स्प्लिट्सविला 16' फेम योगेश रावत के एक दावे ने शिवांग और हर्षद के लिंक-अप रूमर्स को और हवा दे दी है. 

मुझे लगता है कि हर्षद ही उसके पीछे भागता है...
'लॉकअप 2' का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वरुण और योगेश को हर्षद और शिवांगी के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है. योगेश कहते हैं, 'हर्षद और शिवांगी के बीच कुछ चल रहा है, वो उसके लिए खाना बचाती है. एक ही थाली में खाना खाते हैं. हर्षद भी उसका ख्याल रखता है.' इसके बाद वरुण कहते हैं, 'मुझे लगता है कि हर्षद ही उसके पीछे भागता है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

ये भी पढ़ें- Welcome to The Jungle के फैंस के लिए गुड न्यूज, मंगलवार को सस्ते में देख पाएंगे फिल्म, मिली इतनी भारी छूट

शिवांगी जोशी से 15 साल बड़े हैं हर्षद चोपड़ा
बता दें कि हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी बहुत अच्छे दोस्त हैं. दोनों ने मशहूर टीवी सीरियल 'बड़े अच्छे लगते हैं' में एक साथ काम किया था, जहां दर्शकों ने इनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद किया. इसी दौरान दोनों के लिंक-अप की अफवाहें भी सामने आई थीं. बता दें कि हर्षद और शिवांगी की उम्र में करीब 15 साल का अंतर है. हर्षद चोपड़ा, शिवांगी जोशी से 15 साल बड़े हैं.

हर्षद चोपड़ा ने खोला बड़ा राज
बता दें कि 'लॉकअप' के प्रीमियर के दौरान हर्षद चोपड़ा ने एक बड़ा राज खोला था. उन्होंने कहा था, 'मैंने एक ही समय पर अपने दोस्त और अपनी गर्लफ्रेंड दोनों को खो दिया. मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ मुझे धोखा दिया. यही मेरा राज है.' हर्षद ये बात बताते हुए रो पड़े थे, तब शिवांगी जोशी ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला था.

ये भी पढ़ें- गौतमी कपूर को आधी को मिली थी पति राम कपूर के 17 मिनट के किसिंग सीन की खबर, गुस्से में किया था ये

और पढ़ें
Published at : 30 Jun 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Shivangi Joshi Harshad Chopda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'लॉकअप 2' में 15 साल बड़े हर्षद चोपड़ा संग बढ़ रहीं शिवांगी जोशी की नजदीकियां? कंटेस्टेंट कर रहे गॉसिप
'लॉकअप 2' में 15 साल बड़े हर्षद चोपड़ा संग बढ़ रहीं शिवांगी जोशी की नजदीकियां? कंटेस्टेंट कर रहे गॉसिप
टेलीविजन
Gaurav First Public Appearance: 'बीवी है यार, प्यार अभी भी उतना ही है', आकांक्षा चमोला संग तलाक की खबरों के बाद गौरव खन्ना का फर्स्ट रिएक्शन
'बीवी है यार, प्यार अभी भी उतना ही है', आकांक्षा चमोला संग तलाक की खबरों के बाद गौरव खन्ना का फर्स्ट रिएक्शन
टेलीविजन
'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग में शगुन शर्मा की हुई ऐसी हालत, शरीर पर आई चोटें, फोटोज हुईं वायरल
'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग में शगुन शर्मा की हुई ऐसी हालत, शरीर पर आई चोटें, फोटोज हुईं वायरल
टेलीविजन
गौतमी कपूर को आधी रात को मिली थी पति राम कपूर के 17 मिनट के किसिंग सीन की खबर, गुस्से में किया था ये
गौतमी कपूर को आधी रात को मिली थी पति राम कपूर के 17 मिनट के किसिंग सीन की खबर, गुस्से में किया था ये
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'बॉर्डर' के बाद सनी देओल और अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आमने-सामने हैं
कुदरत का डबल अटैक! Venezuela में भूकंप के बाद बाढ़ | Climate Crisis | Latest News
Farah Khan ने बताया क्यों Bigg Boss होस्ट करना था आसान, Lock Upp पर भी कही बड़ी बात
‘Ab Hoga Hisaab’ की स्टारकास्ट ने खोले कई राज, Sanjay Kapoor, Mouni Roy और Shaheer Sheikh की Interesting बातचीत
Mumbai Rains: मुंबई में आंधी-बारिश का डबल अटैक, उखड़े पेड़, रास्ते ब्लॉक, गाड़ियां तबाह | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में फिर से आने वाला है ऊर्जा संकट? स्टॉक में कितने दिनों का कच्चा तेल बचा? रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा
भारत में फिर से ऊर्जा संकट, स्टॉक में कितने दिनों का बचा कच्चा तेल? हैरान करने वाली आयी रिपोर्ट
महाराष्ट्र
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
इंडिया
Monsoon Update: आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
विश्व
Explained: जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक... क्या-क्या कमाल किए?
जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक बड़े कमाल
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget