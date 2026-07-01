हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाप्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने पहली बार फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल

प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने पहली बार फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल

Samantha Ruth Prabhu Flaunt Baby Bump: एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु मां बनने वाली हैं. वो अपने पहले बच्चे का वेलकम करने के लिए तैयार हैं. हाल ही में उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटो शेयर की है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 01 Jul 2026 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की खुशी का ठिकाना नहीं है. एक्ट्रेस इन दिनों अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत पल को एंजॉय कर रही हैं. सामंथा जल्द ही अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली हैं. इसी बीच हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटो शेयर की है.

सामंथा रुथ प्रभु ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
सामंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर पहली बार पर बेबी बंप फ्लॉन्ट कर फोटो पोस्ट की है. शेयर की गई तस्वीर में सामंथा ब्लैक टी-शर्ट पहने हुए नजर आ रही है. हालांकि फोटो में उनका फेस नहीं दिख रहा है. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मेरे सिक्स पैक, अब जब मिलना होगा तब मिलेंगे.'

ये भी पढ़ेंः 'वो बाइसेक्सुअल है', 'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला को लेकर श्रेया कालरा का चौंकाने वाला दावा

प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने पहली बार फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल

बता दें कि हाल ही में सामंथा रुथ प्रभु की प्रेंग्नेंसी की खबरे तब सामने आई थीं, जब एक्ट्रेस को एक इवेंट में स्पॉट किया था. इस दौरान वो फिटेड टी-शर्ट में दिखीं, जहां उनका बेबी बंप लोंगो का ध्यान खींच ले गया.

काम से लिया ब्रेक
इसके बाद एक्ट्रेस ने हैदराबाद में अपनी फिल्म 'मां इंटी बंगारम' की सक्सेस पार्टी के दौरान प्रेग्नेंसी की खबरों को सच साबित कर दिया. उन्होंने मंच से कहा, 'अब थोड़ा-सा और ब्रेक लेना पड़ेगा. मुझे पता है कि अब मुझे मैटरनिटी लीव पर जाना होगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूं.' इसके बाद एक्ट्रेस के फैंस ने उन्हें ढेरों बधाईयां दीं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु की शादी
बता दें, सामंथा रुथ प्रभु ने 1 दिसंबर 2025 को फिल्म निर्माता और 'द फैमिली मैन' के क्रिएटर राज निदिमोरु से शादी की थी. ये शादी परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में बेहद सादगी से हुई थी. इससे पहले एक्ट्रेस की शादी एक्टर नागा चैतन्य के साथ हुई थी. हालांकि बाद में दोनों का तलाक हो गया.

सामंथा रुथ प्रभु वर्क फ्रंट 
वर्क फ्रंट की बात करें तो सामंथा रुथ प्रभु हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'मां इंटी बंगारम' में नजर आई थीं. इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया. ये फिल्म अभी थिएटर में लगी है और बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है. 

ये भी पढ़ेंः मणिरत्नम और विजय सेतुपति को लगा झटका, कौड़ियों के दाम बिके फिल्म के OTT राइट्स

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने पहली बार फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल
प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, फोटो शेयर कर लिखा- मेरे सिक्स पैक
साउथ सिनेमा
Kalki 2898 AD Sequel: प्रभास ने दिया बड़ा हिंट, 'कल्कि 2' में होने जा रही है आलिया भट्ट की धमाकेदार एंट्री?
प्रभास ने दिया बड़ा हिंट, 'कल्कि 2' में होने जा रही है आलिया भट्ट की धमाकेदार एंट्री?
साउथ सिनेमा
Toxic: धांसू है यश की 'टॉक्सिक' की फीमेल स्टार कास्ट का टीजर, कियारा से तारा और नयनतारा के दमदार अवतार ने उड़ाए होश
यश की 'टॉक्सिक' की फीमेल स्टार कास्ट हुई रिवील, कियारा के किरदार ने बढ़ाई एक्साइटमेंट
साउथ सिनेमा
मणिरत्नम और विजय सेतुपति को लगा झटका, कौड़ियों के दाम बिके फिल्म के OTT राइट्स
मणिरत्नम और विजय सेतुपति को लगा झटका, कौड़ियों के दाम बिके फिल्म के ओटीटी राइट्स
Advertisement

वीडियोज

Pak Af Drone Attack: अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा! कितनी मचाई तबाही? ABPLIVE
Mahakumbh के दौरान भी हुई थी राम मंदिर में चोरी
देशभर में मानसून का तांडव, कई शहर जलमग्न
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, 27 मई को क्या हुआ था?
Champat Rai का बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'PM मोदी के पास सुनहरा मौका, RSS भी...', भारत-पाकिस्तान बातचीत वाली चिट्ठी पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
बिहार
'नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी PM, बिहार के लोग यही चाहते हैं', RJD के बाद JDU की मांग
'नीतीश कुमार को बनाया जाए डिप्टी PM, बिहार के लोग यही चाहते हैं', RJD के बाद JDU की मांग
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?
अरविंद केजरीवाल का सवाल- ढाई साल में आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?
क्रिकेट
एस श्रीसंत से हटा बैन, क्या अब होगी क्रिकेट में वापसी? जानें क्या है पूरा मामला
एस श्रीसंत से हटा बैन, क्या अब होगी क्रिकेट में वापसी? जानें क्या है पूरा मामला
इंडिया
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
सपा चीफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, कहा- 'PDA की हिस्सेदारी से...'
बॉलीवुड
August Theatrical Release: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
अगस्त थिएटर रिलीज: सनी देओल मचाएंगे गदर, जुनूनी प्यार में डुबोएंगे इमरान हाशमी, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
इंडिया
भारत-पाकिस्तान खत्म करें टेंशन, खोलें एयरस्पेस... 100+ दिग्गजों ने PM मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी
भारत-PAK खत्म करें टेंशन, खोलें एयरस्पेस... 100+ दिग्गजों ने PM मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी
इंडिया
Venezuela Indian Sailor Death : वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
वेनेजुएला में मारे गए भारतीय का इंडिया पहुंचा शव, दिल-दिमाग, गुर्दा, लिवर सब गायब, शॉक में है परिवार
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget