प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने पहली बार फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की खुशी का ठिकाना नहीं है. एक्ट्रेस इन दिनों अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत पल को एंजॉय कर रही हैं. सामंथा जल्द ही अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली हैं. इसी बीच हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए फोटो शेयर की है.

सामंथा रुथ प्रभु ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

सामंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर पहली बार पर बेबी बंप फ्लॉन्ट कर फोटो पोस्ट की है. शेयर की गई तस्वीर में सामंथा ब्लैक टी-शर्ट पहने हुए नजर आ रही है. हालांकि फोटो में उनका फेस नहीं दिख रहा है. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मेरे सिक्स पैक, अब जब मिलना होगा तब मिलेंगे.'

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बता दें कि हाल ही में सामंथा रुथ प्रभु की प्रेंग्नेंसी की खबरे तब सामने आई थीं, जब एक्ट्रेस को एक इवेंट में स्पॉट किया था. इस दौरान वो फिटेड टी-शर्ट में दिखीं, जहां उनका बेबी बंप लोंगो का ध्यान खींच ले गया.

काम से लिया ब्रेक

इसके बाद एक्ट्रेस ने हैदराबाद में अपनी फिल्म 'मां इंटी बंगारम' की सक्सेस पार्टी के दौरान प्रेग्नेंसी की खबरों को सच साबित कर दिया. उन्होंने मंच से कहा, 'अब थोड़ा-सा और ब्रेक लेना पड़ेगा. मुझे पता है कि अब मुझे मैटरनिटी लीव पर जाना होगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूं.' इसके बाद एक्ट्रेस के फैंस ने उन्हें ढेरों बधाईयां दीं.

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सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु की शादी

बता दें, सामंथा रुथ प्रभु ने 1 दिसंबर 2025 को फिल्म निर्माता और 'द फैमिली मैन' के क्रिएटर राज निदिमोरु से शादी की थी. ये शादी परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में बेहद सादगी से हुई थी. इससे पहले एक्ट्रेस की शादी एक्टर नागा चैतन्य के साथ हुई थी. हालांकि बाद में दोनों का तलाक हो गया.

सामंथा रुथ प्रभु वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो सामंथा रुथ प्रभु हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'मां इंटी बंगारम' में नजर आई थीं. इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया. ये फिल्म अभी थिएटर में लगी है और बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है.

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