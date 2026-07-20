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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धरम जी ने मुझे कभी काम करने से नहीं रोका', हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को किया याद, बोलीं- उनके जाने से बेटियां दर्द में हैं

'धरम जी ने मुझे कभी काम करने से नहीं रोका', हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को किया याद, बोलीं- उनके जाने से बेटियां दर्द में हैं

हेमा मालिनी ने हाल ही में धर्मेंद्र को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र के जाने से उनकी बेटियां टूट गई हैं. वो अभी तक भी इससे स्ट्रगल कर रही हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 20 Jul 2026 10:01 PM (IST)
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दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का नवंबर 2025 में निधन हो गया था. धर्मेंद्र के जाने से पूरा परिवार टूट गया था. अब धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने एक्टर को लेकर बात की है. हेमा ने बताया कि उनकी बेटियां अहाना और ईशा पिता के जाने से टूट गई हैं और अभी भी स्ट्रगल कररही हैं. 

'धरम जी ने मुझे काम करने से कभी नहीं रोका'

रिपब्लिक वर्ल्ड से बातचीत में हेमा ने कहा, 'मुझे इसके बारे में बात करते हुए अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है. लेकिन मैं बहुत आभारी हूं कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा पार्टनर दिया, जिनकी यादें में जिंदगीभर अपने साथ रख पाऊंगी. कोई भी उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता है. वो मेरी जिंदगी, करियर में मजबूत पिलर रहे हैं.'

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आगे हेमा ने कहा, 'धर्मेंद्र ने मुझे शादी के बाद कभी भी काम करने से नहीं रोका. उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि घर पर बैठो. उन्हें पता था कि मैं एक आर्टिस्ट हूं, एक डांसर हूं. उन्होंने मेरी ग्रोथ देखी. उन्होंने मुझे हमेशा फिल्मों में काम के लिए और डांस के लिए प्रोत्साहित किया. वो हमेशा कहते थे कि तुम्हें ये करते रहना चाहिए. कुछ भी रोको मत.'

पापा के जाने से बेटियां दर्द में हैं- हेमा मालिनी
हेमा ने बेटियों के बारे में बात करते हुए कहा, 'कभी-कभी मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अपनी बेटियों को देखती हूं. पापा के न होने से मेरी बेटियां बहुत दर्द में हैं. वो खालीपन कोई नहीं भर सकता है.'

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बता दें कि धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही-मैन के नाम से जाना जाता है. 24 नवंबर 2025 को उनका निधन हो गया. धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री में 6 दशक से ज्यादा काम किया. उनकी एक्टिंग और स्टाइल पर फैंस फिदा थे. उन्होंने क्लासिक फिल्में शोले, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश, धरम-वीर और ड्रीम गर्ल जैसी कई फिल्में की. 

पर्सनल लाइफ में धर्मेंद्र ने दो शादियां. पहली शादी उन्होंने प्रकाश कौर के साथ की. इस शादी से उन्हें दो बेटियां और दो बेटे हैं. वहीं दूसरी शादी उन्होंने हेमा मालिनी से की थी. इस शादी से उन्हें दो बेटियां हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 20 Jul 2026 10:01 PM (IST)
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