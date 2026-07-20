'ऑपरेशन सफेद सागर' का दमदार ट्रेलर रिलीज, फिल्म में दिखेगी कारगिल के अनसंग हीरोज की अनकही कहानी
Operation Safed Sagar Trailer: हाल ही में दिया मिर्जा की फिल्म 'ऑपरेशन सफेद सागर' का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया हैं. ट्रेलर ने आते ही फैंस के बीच धूम मचा दी है और हर कोई इसकी तारीफ कर रहा हैं.
एक्ट्रेस दिया मिर्जा इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. इसी बीच उनकी आने वाली फिल्म 'ऑपरेशन सफेद सागर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो आते ही दर्शकों के बीच छा गया हैं. 3 मिनट के इस ट्रेलर में कारगिल युद्ध में लड़े उन अनसंग हीरोज पर बनाई गई हैं, जिन्होंने बिना किसी शोर के अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी. इसी बीच आइए इसके बारे में जानते हैं.
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