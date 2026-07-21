'लॉक अप 2' में बेटे जैन से मिलते ही इमोशनल हुए धीरज धूपर, गले लगाकर छलक पड़े आंसू

टीवी के पॉपुलर एक्टर धीरज धूपर इन दिनों 'लॉक अप 2' में नजर आ रहे हैं. शो के हालिया एपिसोड में उन्हें एक बेहद खास सरप्राइज मिला, जब उनके बेटे जैन की एंट्री हुई. बेटे को सामने देखते ही धीरज खुद को संभाल नहीं पाए और उसे गले लगाकर इमोशनल हो गए. ये इमोशनल पल अब सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है.

बेटे जैन से मिलते ही इमोशनल हुए धीरज धूपर

हालिया एपिसोड में 'लॉक अप 2' का एक बेहद इमोशनल पल देखने को मिला. शो के होस्ट रितेश देशमुख ने धीरज धूपर को दफ्तर रुम में बुलाया. इसके बाद रितेश देखमुख धीरज धूपर के बेटे जैन को गोद में लेकर अंदर पहुंचे. अपने बेटे को इतने दिनों बाद सामने देखकर धीरज धूपर खुद को संभाल नहीं पाए. उन्होंने जैन को कसकर गले लगाया, प्यार से किस किया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

इस इमोशनल पल का वीडियो धीरज धूपर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है. वीडियो में बेटे जैन से उनकी खास मुलाकात और दोनों की प्यारी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.

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धीरज धूपर पर लगा आरोप

इसके बाद रितेश देशमुख ने धीरज धूपर से एक चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने कहा कि शो के नियमों के खिलाफ घर के अंदर चिट्ठियां भेजी गई हैं. रितेश ने बताया कि आमतौर पर शो में परिवार से किसी भी तरह का मैसेज या चिट्ठी भेजने की इजाजत नहीं होती. ये शो के खिलाफ है.

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रितेश ने आगे कहा कि आपके परिवार के एक सदस्य ने शो के अंदर चिट्ठियां भिजवाई हैं. पहली बार हमने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जब दूसरी बार भी ऐसा हुआ, तो हमें इस पर कार्रवाई करनी पड़ी. इसके बाद धीरज धूपर ने कहा, 'प्लीज ऐसा मत करो. मैं अपने हिसाब से गेम खेल रहा हूं.'

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