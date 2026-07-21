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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीLock Upp 2: 'लॉक अप 2' में बेटे जैन से मिलते ही इमोशनल हुए धीरज धूपर, गले लगाकर छलक पड़े आंसू

Lock Upp 2: 'लॉक अप 2' में बेटे जैन से मिलते ही इमोशनल हुए धीरज धूपर, गले लगाकर छलक पड़े आंसू

Lock Upp 2: रियलिटी शो लॉकअप 2 के हालिया एपिसोड में एक बेहद इमोशनल कर देने वाला पल देखने को मिला. शो में धीरज धूपर ने अपने बेटे जैन से मुलाकात की. बेटे को देखते ही उनके आंसू छलक पड़ें.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 21 Jul 2026 10:10 AM (IST)
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टीवी के पॉपुलर एक्टर धीरज धूपर इन दिनों 'लॉक अप 2' में नजर आ रहे हैं. शो के हालिया एपिसोड में उन्हें एक बेहद खास सरप्राइज मिला, जब उनके बेटे जैन की एंट्री हुई. बेटे को सामने देखते ही धीरज खुद को संभाल नहीं पाए और उसे गले लगाकर इमोशनल हो गए. ये इमोशनल पल अब सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है.

बेटे जैन से मिलते ही इमोशनल हुए धीरज धूपर
हालिया एपिसोड में 'लॉक अप 2' का एक बेहद इमोशनल पल देखने को मिला. शो के होस्ट रितेश देशमुख ने धीरज धूपर को दफ्तर रुम में बुलाया. इसके बाद रितेश देखमुख धीरज धूपर के बेटे जैन को गोद में लेकर अंदर पहुंचे. अपने बेटे को इतने दिनों बाद सामने देखकर धीरज धूपर खुद को संभाल नहीं पाए. उन्होंने जैन को कसकर गले लगाया, प्यार से किस किया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. 

इस इमोशनल पल का वीडियो धीरज धूपर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है. वीडियो में बेटे जैन से उनकी खास मुलाकात और दोनों की प्यारी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.

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धीरज धूपर पर लगा आरोप
इसके बाद रितेश देशमुख ने धीरज धूपर से एक चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने कहा कि शो के नियमों के खिलाफ घर के अंदर चिट्ठियां भेजी गई हैं. रितेश ने बताया कि आमतौर पर शो में परिवार से किसी भी तरह का मैसेज या चिट्ठी भेजने की इजाजत नहीं होती. ये शो के खिलाफ है.

 
 
 
 
 
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रितेश ने आगे कहा कि आपके परिवार के एक सदस्य ने शो के अंदर चिट्ठियां भिजवाई हैं. पहली बार हमने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जब दूसरी बार भी ऐसा हुआ, तो हमें इस पर कार्रवाई करनी पड़ी. इसके बाद धीरज धूपर ने कहा, 'प्लीज ऐसा मत करो. मैं अपने हिसाब से गेम खेल रहा हूं.'

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 21 Jul 2026 10:10 AM (IST)
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