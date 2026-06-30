बेवफाई को राम कपूर ने किया जस्टिफाई, आकांक्षा चमोला बोलीं- 'कुछ भी गलती से नहीं होता'

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीLock Upp 2: बेवफाई को राम कपूर ने किया जस्टिफाई तो भड़क गईं आकांक्षा चमोला, बोलीं - 'फिजिकल रिलेशनशिप गलती से नहीं होता'

Lock Upp 2: बेवफाई को राम कपूर ने किया जस्टिफाई तो भड़क गईं आकांक्षा चमोला, बोलीं - 'फिजिकल रिलेशनशिप गलती से नहीं होता'

Lock Upp Season 2: राम कपूर और आकंक्षा चमोला के बीच शादी और बेवफाई को लेकर बहस होती देखी गई. जहां राम ने कहा कि एक गलती की वजह से रिश्ता खत्म नहीं करना चाहिए तो वहीं आकंक्षा उनसे असहम दिखीं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 30 Jun 2026 11:25 AM (IST)
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नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा शो लॉक अप का सीजन 2 खूब सुर्खियों में है. इस शो में भी कंटेस्टेंट के बीच खूब बहस हो रही है. फिलहाल राम कपूर और अकांक्षा चमोला के बीच शादी, भरोसे और बेवफाई पर जबरदस्त बहस छिड़ी. एक्टर राम कपूर ने कहा कि अगर गलती से धोखा हो जाए और कपल रिश्ते को एक और मौका देना चाहे, तो यह रिश्ता खत्म करने की वजह नहीं होनी चाहिए. वहीं उनकी को-कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला ने राम कपूर की इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई.

‘एक गलती की वजह से रिश्ता खत्म नहीं हो सकता’
दरअसल शो के दौरान राम कपूर ने कहा कि लंबी शादियों में मुश्किल दौर आते हैं और कपल्स को सिर्फ़ एक गलती की वजह से रिश्ता खत्म करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए

शादी के बारे में बात करते हुए राम ने कहा, "अगर आप सच में अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, तो कोई भी चीज रिश्ता तोड़ने की वजह नहीं बनती. शादी मुश्किल होती है और यह एक सफर की तरह है. आपको अपनी शादी को बनाए रखने के लिए हर दिन कोशिश करनी पड़ती है. इसमें अप और डाउन आते हैं, अच्छे और बुरे दौर होते हैं, मज़बूत और कमजोर पल आते हैं. अगर बुरे दौर में गलती से कुछ हो भी जाए, और आप अपने पार्टनर या बच्चों के बिना नहीं रह सकते, तो समय के साथ सब ठीक हो जाता है और कोई भी चीज रिश्ता तोड़ने की वजह नहीं बनती."

 

 
 
 
 
 
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आकांक्षा नहीं हुई राम कपूर की बात से सहमत
वही आकांक्षा चमोला राम कपूर की इस बात से सहमत नहीं हुईं उन्होंने कहा कि बेवफाई को गलती नहीं कहा जा सकता. आकांक्षा ने कहा, "लेकिन सर, यह गलती से नहीं होता." राम ने जवाब दिया, "कभी-कभी यह गलती से हो जाता है." आकांक्षा ने आगे कहा, "यह कोई गलती नहीं है. जब आप किसी के साथ फिजिकली करीब होते हैं, तो ये एक प्रोसेस होता है. आपको किसी के कपड़े उतारने होते हैं, अपने कपड़े उतारने होते हैं और फिर यह करना होता है. आप ये नहीं कह सकते कि यह गलती से हुआ. यह ऐसा नहीं है कि मैंने गलती से चाकू रखा और मार दिया."

राम कपूर और आकंक्षा की बहस के दौरान सुनीता आहूजा चुपचाप सुनती रहीं.

सोशल मीडिया पर लोगों ने आकांक्षा की बात का किया सपोर्ट
वहीं राम कपूर और आकंक्षा के बीच बेवफाई को लेकर हुई बहस पर सोशल मीडिया पर भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने आकांक्षा की बात का समर्थन किया है. एक ने लिखा, "बिल्कुल सही, आकांक्षा, धोखा जान-बूझकर दिया जाता है. और धोखे को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए." एक और ने लिखा, " धोखा चॉइस होती है मिस्टेक नहीं." एक और ने लिखा, "धोखा देना एक सोच-समझकर किया गया फैसला होता है. अगर आपको नई जगहें या नए लोग तलाशने में इतनी ही दिलचस्पी है, तो साफ-साफ बताकर आगे बढ़ जाइए." 


Lock Upp 2: बेवफाई को राम कपूर ने किया जस्टिफाई तो भड़क गईं आकांक्षा चमोला, बोलीं - 'फिजिकल रिलेशनशिप गलती से नहीं होता


Lock Upp 2: बेवफाई को राम कपूर ने किया जस्टिफाई तो भड़क गईं आकांक्षा चमोला, बोलीं - 'फिजिकल रिलेशनशिप गलती से नहीं होता

राम कपूर और आकांक्षा के बारे में
बता दें कि रितेश देशमुख और फराह खान द्वारा होस्ट किए जा रहे इस शो में कंटेस्टेंट्स और उनके कारनामों की काफी चर्चा हो रही है. राम कपूर 'कसम से' और 'बड़े अच्छे लगते हैं' जैसे टीवी शो के लिए जाने जाते हैं और 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर', 'हमशकल्स' और 'मेरे डैड की मारुति' जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं. टीवी पर काम करने के लिए मशहूर आकांक्षा चमोला हाल ही में तब चर्चा में आईं जब उन्होंने बताया कि उन्होंने और उनके पति और एक्टर गौरव खन्ना तलाक ले रहे हैं और वे एक साल से अलग रह रहे हैं.

 

 

Published at : 30 Jun 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
Ram Kapoor Akanksha Chamola Lock Upp 2
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