बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर कुणाल खेमू होस्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. वो इन दिनों नए रियलिटी शो 'एलायंस' को लेकर खुर्खियों में हैं. इस शो का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में मेकर्स ने 'एलायंस' का प्रोमो रिलीज किया, जिसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. हालांकि, कुणाल खेमू की बेटी ने 'एलायंस' का ये धांसू प्रोमो नहीं देखा है.

मेरी बेटी टीवी नहीं देखती...

कुणाल खेमू की बेटी इनाया नौमी खेमू अब 8 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें अपने पापा के नए प्रोजेक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहती. 'सास बहू और साजिश' से बातचीत में कुणाल ने खुलासा किया कि इनाया ने उनके रियलिटी शो 'एलायंस' का प्रोमो तक नहीं देखा है. उन्होंने कहा, 'मेरी बेटी टीवी नहीं देखती. वो ज्यादातर बच्चों वाले कार्टून देखना पसंद करती है. हां, अगर कहीं किसी होर्डिंग पर नजर पड़ जाए, तो उसे बस उतना ही पता चलता है.'

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शो में नजर आएंगे ये 16 कंटेस्टेंट्स

बता दें कि 'एलायंस' में आठ जोड़ियां (16 कंटेस्टेंट्स) हिस्सा ले रही हैं. ये रिएलिटी शो अब तक के बाकी शोज से बिल्कुल अलग और हटके होने वाला है. इस शो में रवि किशन, रीवा किशन, कुशाल टंडन, अर्सलान गोनी, जैद दरबार, डेज़ी शाह, मिनी माथुर, निखिल चिनापा, नीति टेलर, रूही दोसानी, वंशज सिंह, डॉली जावेद, पायल धारे, सबी सूरी के साथ डेलबार आर्या और अरमान खेरा जैसे 16 कंटेस्टेंट्स नजर आएंगे.

कब और कहां देख सकेंगे 'एलायंस'?

इस शो में सिर्फ टास्क जीतना ही काफी नहीं है, बल्कि यहां हर पल बदलते रिश्तों, मुश्किल फैसलों और बदलते हालातों के हिसाब से खुद को ढालना होगा. ये दिलचस्प गेम शो 26 जून से ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जाएगा. इस सीरीज के कुल 42 एपिसोड्स रिलीज होंगे, जिसमें हर रोज दोपहर 12 बजे एक नया एपिसोड दर्शकों के सामने आएगा.

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