रवीना टंडन या जैकलीन फर्नांडीज...'वेलकम टू द जंगल' की कौन सी हसीना हैं ज्यादा अमीर?

पिछली बार 'भूत बंगला' फिल्म में नजर आए अक्षय कुमार अब फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आने वाले हैं. ये मच अवेटेड फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है. इसमें कई एक्टर्स और कई एक्ट्रेसेस दिखाई देंगी. बॉलीवुड की दो मशहूर और खूबसूरत अदाकाराएं रवीना टंडन और जैकलीन फर्नाडीज भी इसका हिस्सा हैं. जल्द ही दोनों अपनी एक्टिंग का जादू फैंस के दिलों पर चलाने वाली हैं. इससे ठीक पहले आइए जान लेते हैं कि इन दोनों एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ कितनी हैं?

रवीना टंडन की नेटवर्थ

90 के दशक की शुरुआत में ही रवीना टंडन ने बॉलीवुड में अपने कदम रख दिए थे. उनकी पहली फिल्म 'पत्थर के फूल' साल 1991 में रिलीज हुई थी. वहीं उन्हें पहली बड़ी पहचान साल 1994 की फिल्म 'मोहरा' से मिली थी. रवीना ने अनाड़ी नंबर 1, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिद्दी, लाडला और दिलवाले जैसी बेहतरीन फिल्में दी हैं.

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न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक रवीना की नेटवर्थ 166 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपये तक चार्ज करती हैं. वहीं उनके कार कलेक्शन पर नजर डालें तो एक्ट्रेस के पास 1.11 करोड़ रुपये कीमत की जेगुआर XJ, 1.71 करोड़ रुपये कीमत की मर्सीडीज्ज बेंज 350D और ऑडी Q7 जैसी कारें हैं.

जैकलीन फर्नाडीज की नेटवर्थ

40 साल की जैकलीन फर्नांडीज हिंदी सिनेमा में 17 सालों से काम कर रही हैं. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास करीब 115 करोड़ रुपये की संपत्ति हैं. वहीं उनके कार कलेक्शन में 2 करोड़ की BMW i7, Mercedes-Maybach S500, 2.26 करोड़ रुपये कीमत की Land Rover Range Rover Vogue और BMW 525D जैसी गाड़ियां हैं.

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'मिस श्रीलंका' रह चुकीं जैकलीन फर्नांडीज ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी सिनेमा में साल 2009 में की थी. उनकी पहली फिल्म 'अलादीन' थी. उनके खाते में मर्डर 2, हाउसफुल 2, रेस 2 किक, रेस 3 और जुड़वा 2 जैसी फिल्में हैं.

कब रिलीज होगी 'वेलकम टू द जंगल'?

अहमद खान के डायरेक्शन में बनी 'वेलकम टू द जंगल' थिएटर्स में 26 जून को रिलीज हो रही है. अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडीज और रवीना टंडन के साथ इस फिल्म में परेश रावल, दिशा पाटनी, सुनील शेट्टी सहित 30 से ज्यादा स्टार्स नजर आएंगे.