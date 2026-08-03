अगस्त महीने का पहला हफ्ता शुरू हो गया है और इसी के साथ ओटीटी लवर्स के लिए भी नई फिल्मों और सीरीज का जबरदस्त लाइनअप आ गया है. जी हां 3 अगस्त से 9 अगस्त तक के हफ्ते में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दमदार थ्रिलर से लेकर दिल को छू लेने वाले ड्रामा और कभी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं दो आपको फुल एटंरमेंट की डोज देंगे. तो चलिए यहां इस हफ्ते की ओटीटी रिलीज की पूर लिस्ट जान लेते हैं.

मैं वापस आऊंगा

इम्तियाज अली निर्देशित मैं वापस आऊंगा ने 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद जबरदस्त परफॉर्म किया है. अब ये रोमांटिक ड्रामा ओटीटी पर रिलीज हो रही है. इसकी कहानी 95 साल के ईश्वर सिंह की है, जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं. वे अपने पहले प्यार और अपने पुराने शहर की यादों में खोए रहते हैं, जिससे उनका पोता निर्वैर उनके अतीत को फिर से जानने की कोशिश करता है. फिल्म में दिलजीत दोसांझ, शरवरी, वेदांग रैना और नसीरुद्दीन शाह ने अहम रोल प्ले किया है. इसे नेटफ्लिक्स पर 7 अगस्त से देख सकते हैं.









ऑपरेशन सफेद सागर

यह एक देशभक्तिपूर्ण मिलिट्री ड्रामा है जो 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायु सेना की सच्ची कहानी को दिखाता है। इसमें सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल और कई अन्य कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. इसे नेटफ्लिक्स पर 7 अगस्त से देख सकते हैं.





उयिर

यह मलयालम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर सच्ची घटनाओं पर आधारित है. इसकी कहानी अजीब रहमान (रोशन मैथ्यू) की है, जो एक सब-इंस्पेक्टर है और एक रहस्यमयी मर्डर की जांच करते समय अपने बचपन के ट्रामा से भी जूझता है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 4 अगस्त, 2026 से स्ट्रीम कर सकते हैं.





टेड लासो सीज़न 4

यह शो अपने चौथे सीजन के साथ वापसी कर रहा है. 10 एपिसोड वाले इस सीजन में टेड की कहानी दिखाई जाएगी, जो रिचमंड लौटकर महिलाओं की सेकंड-डिविजन फ़ुटबॉल टीम को कोचिंग देने वाले हैं. इसे एप्पल टीवी पर 5 अगस्त से स्ट्रीम कर सकेंगे.

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माई लाइफ विद द वॉल्टर बॉयज सीजन 3

इस टीन रोमांटिक ड्रामा की काफी तारीफ़ हुई है और अब यह अपने तीसरे सीज़न के साथ लौट रहा था. यह कहानी कोलोराडो के ग्रामीण इलाके में टीनएजर्स के बीच उलझे हुए लव ट्राएंगल पर बेस्ड है. इसे नेटफ्लिक्स पर 6 अगस्त से स्ट्रीम कर सकते हैं.

स्टर्लिंग पॉइंट

इसकी कहानी 17 साल की एनी की है, जो न्यूयॉर्क शहर में अपने पिता और जुड़वां भाई के साथ पली-बढ़ी है. समय के साथ, उसे कनाडा के एक दूर-दराज़ द्वीप 'स्टर्लिंग पॉइंट' का मालिकाना हक मिलता है और उसे परिवार के गहरे राज पता चलते हैं. इसे प्राइम वीडियो पर 5 अगस्त से देख सकते हैं.





'स्टिकी लव'

रोमांटिक कॉमेडी 'स्टिकी लव' दो अजनबियों की कहानी है, जिनकी ज़िंदगी एक अचानक हुई मुलाक़ात के बाद आपस में जुड़ जाती है और उनके बीच एक अनोखा रोमांस शुरू हो जाता है. इसे 7 अगस्त से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





एमटीवी Hustle 5

फेमस रैप रियलिटी शो का नया सीज़न 8 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर आ रहा है. नए रैप टैलेंट को पेश करने के साथ-साथ, यह शो उन कहानियों और एक्सपीरियंस को भी दिखाता है. शो में बादशाह 'रैप सुप्रिमो' के तौर पर कमबैक कर रहे हैं.

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