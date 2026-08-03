'मुझे पता है वो कौन है...', आकांक्षा चौधरी के शॉकिंग खुलासे पर बंदगी कालरा का दावा

Lock upp 2: रियलिटी शो 'लॉकअप 2' से आकांक्षा चौधरी का एविक्शन हो चुका है. ऐसे में शो को अलविदा कहते हुए आकांक्षा ने एक कन्फेशन किया था और इस दौरान उन्होंने शॉकिंग खुलासा किया था कि उनसे पैसों की मदद के बदले सोने की डिमांड की गई थी. उनके इस खुलासे की वजह से फराह खान और रितेश देशमुख भी शॉक्ड रह गए थे. ऐसे में अब 'बिग बॉस' फेम बंदगी कालरा ने इस पर प्रतिक्रिया दी और दावा किया कि वो उस शख्स को जानती हैं.

दरअसल, आकांक्षा चौधरी के खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर उनका बयान खूब वायरल हुआ. इसी बीच बंदगी कालरा ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर की. इसे साझा करने के साथ ही उन्होंने दावा किया कि जिस शख्स ने आकांक्षा से पैसों की मदद के बदले गंदी डिमांड की थी उसे वो जानती हैं और उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है.

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बंदगी कालरा ने किया दावा

आकांक्षा के बयान पर बंदगी कालरा ने रिएक्शन देते हुए एक्स पर लिखा, 'मुझे पता है कि आकांक्षा चौधरी किसके बारे में बात कर रही थीं. ये सच में बड़े दुख की बात है कि कोई भी इस आदमी के खिलाफ खुलकर बात नहीं कर सकता है. उसकी एक लवर मुंबई में मेरी ही बिल्डिंग में रहती है और ये सच में बहुत ही दुखद है.' इस पर लोगों ने खूब रिएक्शन दिए और इसी में से किसी ने साजिद खान का नाम लिया तो बंदगी ने इस पर रिएक्शन दिया और कहा, 'नहीं.'

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क्या बोली थीं आकांक्षा चौधरी?

बहरहाल, अगर आकांक्षा चौधरी के बयान के बारे में बात की जाए तो उन्होंने 'लॉकअप 2' से जाते-जाते खुलासा करते हुए बताया था कि वो एक पीजेंट में पार्टिसिपेट करने जा रही थीं और उन्हें ट्रेनिंग की फीस और गार्मेंट्स खरीदने के लिए 1-2 लाख रुपये की जरूरत थी और वो इतने पैसे उनके पास नहीं थे और उनका कहना था कि ये पैसे उने पैरेंट्स भी अफॉर्ड नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मदद मांगी. वो उस शख्स को पहले से जानती थीं तो उम्मीद लेकर गईं और पैसों को चुकाने के लिए काम के लिए भी कहा था.

लेकिन आकांक्षा ने दावा किया था कि उस शख्स ने उन्हें घर बुलाया था और जब वो वहां गईं तो उसने उन्हें जकड़ लिया था. आकांक्षा ने बताया था कि वो थोड़ी उम्रदराज थे. शख्स ने उनसे पैसों की मदद के बदले महीने में 5-6 बार सोने की डिमांड की थी और इसके लिए आकांक्षा ने साफ मना कर दिया था. हालांकि, इस दौरान उन्होंने शख्स का नाम लेने से साफतौर से इनकार कर दिया था.