दिशा पाटनी की इस फिल्म ने लूटे थे 250 करोड़ से ज्यादा, हुआ था 335% का तगड़ा प्रॉफिट

बॉलीवुड की जानी-मानी और खूबसूरत एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने डांस से भी फैंस का दिल जीतती रहती हैं. जल्द ही एक्ट्रेस अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में वो अपनी एक्टिंग और डांस दोनों से फैंस को घायल करती हुई नजर आएंगी. उनकी अपकमिंग फिल्म की रिलीज से ठीक पहले आइए उनकी उस फिल्म के बारे में जान लेते हैं जो 250 करोड़ रुपये ज्यादा बटोरकर 335 परसेंट तक प्रॉफिट कमाने में कामयाब हुई थी.

9 साल पहले आई थी फिल्म

34 साल की हो चुकीं दिशा पाटनी की जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है 'बागी 2'. ये फिल्म करीब 9 साल पहले यानी साल 2018 में रिलीज हुई थी. इस एक्शन फिल्म में वो एक्टर टाइगर श्रॉफ के साथ लीड रोल में नजर आई थीं. दोनों की केमिस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया था और उनकी फिल्म को सिनेमाघरों में जबरदस्त प्यार मिला था.

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कमाया था 335 परसेंट प्रॉफिट

दिशा पाटनी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत दक्षिण भारतीय सिनेमा से की थी. वहीं बॉलीवुड में उनका डेब्यू साल 2016 की फिल्म 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' से हुआ था. जबकि उन्हें बड़ी पहचान दिलाने का काम बागी 2 ने किया था. 2018 की इस फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान थे.

दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ के साथ-साथ बागी 2 में रणदीप हुड्डा, मनोज बाजपेयी, प्रतीक बब्बर, दीपक डोबरियाल और सुनीत मोरारजी जैसे कलाकार भी नजर आए थे. IMdb की रिपोर्ट के मुताबिक 59 करोड़ रुपये के बजट में बनी बागी 2 की दुनियाभर में कमाई 257 करोड़ रुपये हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई फिल्म को 335.59 प्रॉफिट हुआ था.

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दिशा पाटनी का वर्कफ्रंट

दिशा पाटनी की फिल्म 'वेलकम टू द' जंगल' 26 जून को रिलीज हो रही है. ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है और इसमें दर्शकों को कॉमेडी का भरपूर डोज मिलने वाला है. इस फिल्म के बाद दिशा एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' में नजर आएंगी. वहीं उनके पास हॉलीवुड फिल्म 'द पोर्टल ऑफ फोर्स' भी है. इसमें वो जेसिका के किरदार में दिखाई देंगी.