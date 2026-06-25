एक-दो नहीं 4-4 एक्ट्रेस ने ठुकराई थी ये फिल्म, फिर करिश्मा ने जीत लिया था नेशनल अवॉर्ड

Karisma Kapoor Birthday: एक-दो नहीं 4-4 एक्ट्रेस ने ठुकराई थी ये फिल्म, फिर करिश्मा कपूर ने जीत लिया था नेशनल अवॉर्ड
Karisma Kapoor Birthday: दिग्गज एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने 29 साल पुरानी इस फिल्म में चार-चार एक्ट्रेस के इनकार के बाद काम किया था. इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस को नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था.
Karisma Kapoor Birthday Special: बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में शुमार करिश्मा कपूर आज अपना 52वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाली करिश्मा ने महज 16 साल की उम्र में बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी शुरुआत कर दी थी. अपने करियर में उन्होंने लीड रोल निभाने के अलावा सपोर्टिंग रोल भी निभाए हैं. एक सपोर्टिंग रोल के लिए तो उनकी झोली में नेशनल अवॉर्ड तक आ गया था. लेकिन, हैरानी की बात ये है कि ये किरदार उन्हें चार-चार एक्ट्रेस के रिजेक्ट करने के बाद मिला था.
29 साल पहले आई थी फिल्म
25 जून 1974 को करिश्मा कपूर का जन्म मुंबई में हुआ था. अपने 17वें जन्मदिन से चार दिन पहले उनका डेब्यू फिल्म 'प्रेम कैदी' (1991) से हुआ था. 'जिगर' और 'राजा बाबू' जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाली करिश्मा 'राजा हिन्दुस्तानी' से स्टार बन गई थीं. ये फिल्म साल 1996 में आई थी. जबकि साल 1997 में आई फिल्म 'दिल तो पागल हैं' भी उनके करियर की यादगार फिल्म रही.
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करिश्मा को मिला था नेशनल अवॉर्ड
दिल तो पागल है में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित ने अहम किरदार निभाया था. करिश्मा ने सपोर्टिंग रोल किया था. वो निशा के किरदार में थीं. लेकिन, उनके पास ये रोल आने से पहले चार और एक्ट्रेस के पास गया था.
निशा का किरदार जूही चावला, उर्मिला मातोंडकर, काजोल और मनीषा कोइराला जैसी एक्ट्रेसेस ने रिजेक्ट कर दिया था. करिश्मा ने इस रोल को अपनाया और उन्हें अपने बेहतरीन काम के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया था. इस बेहतरीन फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
निशा के किरदार से सिनेमा बदल गया
करिश्मा कपूर ने अपने निशा के किरदार को लेकर इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा था, 'मुझे लगता है कि निशा के किरदार से सिनेमा बदल गया. वह एक नायिका थी, लेकिन पारंपरिक नायिका नहीं. वह ऐसी नायिका थी जिससे नायक प्यार नहीं करता था. वह उसे ठुकरा रहा था और दर्शक वास्तव में उसका दर्द देख सकते थे.'
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'ब्राउन' में नजर आ रही हैं करिश्मा
करिश्मा कपूर के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस इन दिनों क्राइम सीरीज 'ब्राउन' में नजर आ रही हैं. इसमें वो एक पुलिस अधिकारी रीता ब्राउन के किरदार में हैं. ये सीरीज 5 जून को जी5 पर रिलीज हुई थी.