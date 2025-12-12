रिलेशनशिप कंफर्म करने के बाद पहली बार साथ दिखे कृतिका-गौरव, दोनों की केमिस्ट्री देख लोग बोले- 'कितनी प्यारी जोड़ी है'
Kritika Kamra Gaurav Kapur Pics: कृतिका कामरा और गौरव कपूर अपना रिश्ता कंफर्म करने के बाद पहली बार पब्लिकली साथ नजर आए. दोनों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने हाल ही में क्रिकेट होस्ट और कंटेंट प्रोड्यूसर गौरव कपूर के साथ अपने रिलेशनशिप को इंस्टाग्राम पर कंफर्म किया था. उन्होंने गौरव के साथ एक प्यारी सी ब्रेकफास्ट डेट की तस्वीरें शेयर की थीं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. अब, अपने रिलेशनशिप को कंफर्म करने के दो दिन बाद, कृतिका को उनके बॉयफ्रेंड गौरव के साथ पहली बार पब्लिकली स्पॉट किया गया. यह कपल एक साथ फिल्म स्क्रीनिंग में शामिल हुआ और बेहद स्टाइलिश लग रहा था.
बॉयफ्रेंड गौरव कपूर के साथ स्पॉट हुईं कृतिका
बता दें कि कृतिका कामरा और गौरव कपूर मुंबई में एक फिल्म स्क्रीनिंग में साथ नज़र आए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कपल को पैप्ल से लिए पोज़ देते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान लव बर्ड बेहद बेहद खुश नज़र आ रहे थे. आउटफिट की बात करें तो कृतिका ने स्टाइलिश ब्लैक टॉप और कंफर्टेबल ग्रे बैगी जींस पहनी हुई थी और वे काफी स्टाइलिश लग रही थीं. वहीं गौरव ने ब्लू स्वेटशर्ट और डेनिम जींस में कैजुअल लेकिन स्टाइलिश लुक कैरी किया था.
उनके स्टाइल और केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया. एक नेटिजन ने कमेंट किया, "खूबसूरत जोड़ा," वहीं कई अन्य लोगों ने रेड हार्ट इमोजी भेजकर इस प्यारे जोड़े की तारीफ की.
View this post on Instagram
10 दिसंबर को कृतिका ने गौरव संग रिश्ता किया था कंफर्म
बता दें कि 10 दिसंबर को कृतिका ने गौरव कपूर के साथ एक प्यारी सी ब्रेकफास्ट डेट की कुछ दिल को छू लेने वाली तस्वीरें शेयर की थी, जिससे सोशल मीडिया पर महीनों से चल रही उनकी लव स्टोरी कंफर्म हो गई थी. कैप्शन में कृतिका ने लिखा था, "ब्रेकफास्ट विद...", जो गौरव कपूर के फेमस शो 'ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस' की ओर एक इशारा था. भारत के सबसे बड़े खेल सितारों के साथ इंटीमेट बातचीत के लिए मशहूर इस लंबे फॉर्मेट के शो ने गौरव को क्रिकेट जगत के सबसे जाने-माने नामों में से एक बना दिया है.
कृतिका द्वारा तस्वीरें पोस्ट करने के बाद, अभिनेता नकुल मेहता ने "सॉफ्ट लॉन्च 101" लिखा, जबकि श्रेया धनवंतरी ने "बब्बीज़!!!" लिखा. वहीं अंगद बेदी ने लिखा, "फटा पोस्टर निकला हीरो!!! " जबकि अनूप सोनी, दृष्टि धामा और अन्य लोगों ने भी इस जोड़े पर प्यार बरसाया.
View this post on Instagram
गौरव कपूर का किरत भट्टल से हो चुका है तलाक
गौरव कपूर पहले अभिनेत्री किरत भट्टल से शादीशुदा थे. बॉलीवुड शादीज़ की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों की पहली मुलाकात 2012 में हुई थी, कुछ साल तक डेटिंग करने के बाद उन्होंने 2014 में शादी कर ली, हालांकि, दोनों 2021 में अलग हो गए। उनके अलग होने की वजह की जानकारी नहीं है.
कृतिका कामरा करियर
टेलीविजन से अपना करियर शुरू करने वाली इतिका कामरा ने तांडव और कौन बनेगी शिखरवती जैसी ओटीटी सीरीज में काम किया है. वह हश हश, बंबई मेरी जान, ग्यारह ग्यारह, सारे जहां से अच्छा जैसी सीरीज का भी हिस्सा रही हैं. वह 2018 की फिल्म 'मित्रों' और 2023 की फिल्म 'भीड़' का भी हिस्सा रही हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL