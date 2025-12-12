हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTere Ishk Mein BO Day 14: 'धुरंधर' के आगे मजबूती से डटी हुई है 'तेरे इश्क में', 14 दिनों में कर डाली है इतनी धमाकेदार कमाई

Tere Ishk Mein BO Day 14: 'धुरंधर' के आगे मजबूती से डटी हुई है 'तेरे इश्क में', 14 दिनों में कर डाली है इतनी धमाकेदार कमाई

Tere Ishk Mein BO Day 14: कृति सेनन और धनुष स्टारर फिल्म 'तेरे इश्क में' की कमाई में गिरावट जारी है. हालांकि ये धुरंधर के आगे मजबूती से डटी हुई है और करोड़ों में ही कमाई कर रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 12 Dec 2025 07:16 AM (IST)
Preferred Sources

कृति सेनन और धनुष स्टारर फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस इंटेंस रोमांटिक ड्रामा को दर्शकों से काफी प्यार मिला और इसका पहला हफ्ता धमाकेदार रहा था. हालांकि दूसरे शुक्रवार को इसे रणवीर सिंह की धुरंधर से कड़ा कंप्टीशन मिल रहा है. इस दौरान इसने सेकंड वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन किया लेकिन फिर वीकडेज में इसकी कमाई में हर दिन गिरावट आती चली गई.चलिए यहां जानते हैं 'तेरे इश्क में' ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को कितनी कमाई की है?

'तेरे इश्क में' ने 14वें दिन कितना किया कलेक्शन?
'तेरे इश्क में'  बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार बनाए रखने की कोशिश कर रही है. हालांकि इस इंटेंस रोमांटिक ड्रामा ने शानदार शुरुआत की थी और पहले हफ्ते में अपनी छाप भी छोड़ी, लेकिन दूसरे हफ्ते में 'धुरंधर' की चर्चा के चलते इसकी कमाई में भारी गिरावट आई, अब, जैसे ही फिल्म अपने तीसरे हफ्ते में एंट्री करने वाली है वैसे ही इसकी कमाई में थोड़ी और ज्यादा गिरावट देखी जा रही है. फिर भी यह 110 करोड़ रुपये के टारगेट की ओर बढ़ती नजर आ रही है. 

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक आनंद एल राय द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 83 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. 
  • इसके बाद 8वें दिन इसने 3.75 करोड़, 9वें दिन 5.7 करोड़, 10वें दिन 6.9 करोड़, 11वें दन 2.4 करोड़,12वें दिन 2.75 करोड़ और 13वें दिन 2 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'तेरे इश्क में' ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को 1.65 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ 'तेरे इश्क में' की 14 दिनों की कुल कमाई अब 108.80 करोड़ रुपये हो गई है.

'तेरे इश्क में' के मिलेगी अब इन फिल्मों से टक्कर
'तेरे इश्क में' पहले से ही धुरंधर से मुकाबला कर रही है और अब इसे इस शुक्रवार से कपिल शर्मा की कॉमेडी ड्रामा किस किस को प्यार करूं 2 और शोले द फाइनल  कट से मुकालबा करना पड़ेगा. ऐसे में इसकी कमाई पर और ज्यादा असर पड़ेगा.

मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए, अनुमान है कि फिल्म 'तेरे इश्क में' भारत में अपने पूरे थिएटर रन में लगभग 115 करोड़ रुपये के कलेक्शन पर रैपअप करेगी. अगर फिल्म बेहतर तारीख पर रिलीज होती और 2-3 सप्ताह का फ्री रन मिलता, तो यह कम से कम 130-140 करोड़ रुपये तक की कमाई कर सकती थी.

और पढ़ें
Published at : 12 Dec 2025 07:16 AM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Dhanush Box Office Tere Ishk Mein BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, जांच कमेटी के सामने पेश हुए CEO एल्बर्स , आज DGCA करेगी सवाल-जवाब
इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, जांच कमेटी के सामने पेश हुए CEO, आज DGCA करेगी सवाल-जवाब
हिमाचल प्रदेश
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
क्रिकेट
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
इंडिया
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी... PM मोदी के NDA सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला... PM मोदी ने NDA सांसदों को दिया डिनर; मेन्यू वायरल
Advertisement

वीडियोज

सीक्रेट लव का शैतान दुश्मन | Sansani
TMC सांसद ने मकर द्वार पर सुलगाई सिगरेट...Giriraj Singh ने सांसद को टोका | ABP News
UP Sir Update: घुसपैठियों के खिलाफ देश में पहली बार इतना बड़ा एक्शन! | SIR Controversy
Sandeep Chaudhary: विपक्ष को बिहार वाला भय...3 करोड़ वोट कटना तय? | SIR | Gyanesh Kumar
Hanumangarh Farmers Protest: देश का किसान इतना क्रोधित क्यों है? | Bharat ki Baat With Pratima
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, जांच कमेटी के सामने पेश हुए CEO एल्बर्स , आज DGCA करेगी सवाल-जवाब
इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, जांच कमेटी के सामने पेश हुए CEO, आज DGCA करेगी सवाल-जवाब
हिमाचल प्रदेश
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
'ऐसे लोगों को रात के अंधेरे में निपटा देंगे', डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री की इन अधिकारियों को चेतावनी
क्रिकेट
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
'हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा...', दूसरे टी-20 में हार के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
इंडिया
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी... PM मोदी के NDA सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला... PM मोदी ने NDA सांसदों को दिया डिनर; मेन्यू वायरल
मध्य प्रदेश
IAS संतोष वर्मा पर एक्शन! मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजा बर्खास्तगी का प्रस्ताव
IAS संतोष वर्मा पर एक्शन! मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजा बर्खास्तगी का प्रस्ताव
मनोरंजन
'शोले' की री-रिलीज से पहले अभिषेक बच्चन का खुलासा, कभी थिएटर में नहीं देखी पिता अमिताभ बच्चन की फिल्म
'शोले' की री-रिलीज से पहले अभिषेक बच्चन का खुलासा, कभी थिएटर में नहीं देखी फिल्म
जनरल नॉलेज
IndiGo Flight Cancellation: ट्रेन के डायनमिक किराये और प्लेन के डायनमिक किराये में क्या अंतर है, कैसे तय होते हैं रेट?
ट्रेन के डायनमिक किराये और प्लेन के डायनमिक किराये में क्या अंतर है, कैसे तय होते हैं रेट?
ट्रेंडिंग
बीच सड़क पर कुर्सी डाले टोल वसूल रहा था MCD कर्मचारी, कार ने मारी टक्कर; वीडियो देख कांप जाएगी रूह
बीच सड़क पर कुर्सी डाले टोल वसूल रहा था MCD कर्मचारी, कार ने मारी टक्कर; वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget