कृति सेनन और धनुष स्टारर फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस इंटेंस रोमांटिक ड्रामा को दर्शकों से काफी प्यार मिला और इसका पहला हफ्ता धमाकेदार रहा था. हालांकि दूसरे शुक्रवार को इसे रणवीर सिंह की धुरंधर से कड़ा कंप्टीशन मिल रहा है. इस दौरान इसने सेकंड वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन किया लेकिन फिर वीकडेज में इसकी कमाई में हर दिन गिरावट आती चली गई.चलिए यहां जानते हैं 'तेरे इश्क में' ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को कितनी कमाई की है?

'तेरे इश्क में' ने 14वें दिन कितना किया कलेक्शन?

'तेरे इश्क में' बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार बनाए रखने की कोशिश कर रही है. हालांकि इस इंटेंस रोमांटिक ड्रामा ने शानदार शुरुआत की थी और पहले हफ्ते में अपनी छाप भी छोड़ी, लेकिन दूसरे हफ्ते में 'धुरंधर' की चर्चा के चलते इसकी कमाई में भारी गिरावट आई, अब, जैसे ही फिल्म अपने तीसरे हफ्ते में एंट्री करने वाली है वैसे ही इसकी कमाई में थोड़ी और ज्यादा गिरावट देखी जा रही है. फिर भी यह 110 करोड़ रुपये के टारगेट की ओर बढ़ती नजर आ रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक आनंद एल राय द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 83 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

इसके बाद 8वें दिन इसने 3.75 करोड़, 9वें दिन 5.7 करोड़, 10वें दिन 6.9 करोड़, 11वें दन 2.4 करोड़,12वें दिन 2.75 करोड़ और 13वें दिन 2 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'तेरे इश्क में' ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे गुरुवार को 1.65 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ 'तेरे इश्क में' की 14 दिनों की कुल कमाई अब 108.80 करोड़ रुपये हो गई है.

'तेरे इश्क में' के मिलेगी अब इन फिल्मों से टक्कर

'तेरे इश्क में' पहले से ही धुरंधर से मुकाबला कर रही है और अब इसे इस शुक्रवार से कपिल शर्मा की कॉमेडी ड्रामा किस किस को प्यार करूं 2 और शोले द फाइनल कट से मुकालबा करना पड़ेगा. ऐसे में इसकी कमाई पर और ज्यादा असर पड़ेगा.

मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए, अनुमान है कि फिल्म 'तेरे इश्क में' भारत में अपने पूरे थिएटर रन में लगभग 115 करोड़ रुपये के कलेक्शन पर रैपअप करेगी. अगर फिल्म बेहतर तारीख पर रिलीज होती और 2-3 सप्ताह का फ्री रन मिलता, तो यह कम से कम 130-140 करोड़ रुपये तक की कमाई कर सकती थी.