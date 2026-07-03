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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीTGIKS Season 5: कपिल शर्मा के फैंस के लिए गुड न्यूज, जल्द आएगा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का 5वां सीजन

TGIKS Season 5: कपिल शर्मा के फैंस के लिए गुड न्यूज, जल्द आएगा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का 5वां सीजन

TGIKS Season 5: कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के नए सीजन पर बड़ा अपडेट सामने आया है. आइए जानते हैं कि कॉमेडियन अपने शो के अगले सीजन की शूटिंग कब शुरू करने वाले हैं?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 03 Jul 2026 12:15 PM (IST)
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TGIKS Season 5: अपनी दमदार कॉमेडी से लोगों को हंसाने-गुदगुदाने वाले दिग्गज कॉमेडियन कपिल शर्मा ने सालों तक टीवी पर अपने शो से दर्शकों का दिल जीता. वहीं बीते करीब दो साल से वो अपने नेटफ्लिक्स के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के जरिए ओटीटी पर धूम मचाते रहे हैं. अब इसका जल्द ही नया सीजन भी आने वाला है. इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

जल्द नए सीजन की शूटिंग शुरू करेंगे कपिल शर्मा

एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने नेटफ्लिक्स के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए सीजन की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. अगस्त में कॉमेडियन वापस से द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सेट पर लौटेंगे और पांचवे सीजन की शूटिंग करेंगे.

 
 
 
 
 
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टीम में नहीं होगा कोई बदलाव

कपिल शर्मा का साथ उनके शो में कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, सुनील ग्रोवर और राजीव ठाकुर जैसे कॉमेडियंस देते हुए नजर आते हैं. सभी कपिल के साथ मिलकर माहौल बना देते हैं. नए सीजन में भी ये सभी कॉमेडियंस कपिल के साथ मस्ती-मजाक करेंगे. वहीं जज और परमानेंट गेस्ट के रूप में अर्चना पूरण सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी बने रहेंगे. यानी टीम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होने वाला है. टीम के साथ-साथ शो के फॉर्मेट में भी किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश नहीं है.

सफल रहे हैं 4 सीजन 

कपिल शर्मा ने पहले टीवी पर 'द कपिल शर्मा शो' और 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' से फैंस का दिल जीता था. हालांकि इसके बाद उन्होंने नेटफ्लिक्स का दामन थाम लिया और अब वो ओटीटी पर भी छा चुके हैं. उनके शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का पहला सीजन 30 मार्च 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था. अब तक इसके चार सीजन आ चुके हैं और इन्हें दर्शकों से काफी प्यार मिला है.

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चौथे सीजन के फिनाले एपिसोड में आए थे वरुण धवन

कपिल शर्मा के शो में क्रिकेट, सिनेमा और अन्य क्षेत्रों की बड़ी और मशहूर हस्तियां शिरकत करती हैं. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के चौथे सीजन के फिनाले एपिसोड में वरुण धवन और उनके पिता डेविड धवन शामिल हुए थे.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 12:10 PM (IST)
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