'मेरी शादी है 5 जुलाई को...', आमिर खान ने बताया गौरी स्प्रैट संग वेडिंग प्लान, देखें वीडियो

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी कर रहे हैं. इससे पहले एक्टर की दो शादियां हुई थीं और दोनों ही टूट गई थीं. वहीं आमिर खान ने अब खुद अपनी शादी की जानकारी शेयर करते हुए कन्फर्म किया है कि यह सेरेमनी 5 जुलाई को उनके मुंबई वाले घर पर होगी.

आमिर ने गौरी संग अपना वेडिंग प्लान किया शेयर

दरअसल बुधवार को प्रीतम और पेड्रो के लिए एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान मीडिया से बात करते हुए एक्टर ने कहा कि शादी एक प्राइवेट सेलिब्रेशन होगी, जिसमें सिर्फ़ करीबी परिवार और दोस्त ही शामिल होंगे. उन्होंने कहा, "शादी 5 जुलाई को हो रही है, यह बहुत ही प्राइवेट फंक्शन है जो घर पर ही आयोजित किया जा रहा है. यह हमारे लिए बहुत खास दिन है. हमारे दोनों परिवारों के लोग और कुछ करीबी दोस्त इसमें शामिल होंगे. हम इसे सादगी से घर पर ही मना रहे हैं. हम सभी का आशीर्वाद और दुआएं चाहते हैं. प्लीज हमें ब्लेशिंग्स दें और प्रेयर करें कि हम खुश रहें और हमारा आगे का सफर शानदार हो. "

#WATCH | Mumbai | On his marriage plans, actor Aamir Khan says, "I am getting married on July 5, and the wedding will take place at home with close family and friends. We seek everyone's blessings and hope that we remain happy forever..." (02.07) pic.twitter.com/GXhBqEaDcH — ANI (@ANI) July 3, 2026

आमिर ने अपने 60वें बर्थडे पर गौरी संग रिश्ता किया था कंफर्म

बता दें कि आमिर खान ने इस साल की शुरुआत में अपने 60वें जन्मदिन पर पहली बार मीडिया के सामने गौरी स्प्रैट से इंट्रोड्यूस कराया था और पब्लिकली अपने रिश्ते की पुष्टि की थी. हाल ही में, उन्होंने 'वैरायटी इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में कंफर्म किया था कि वे दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं.

आमिर खान की गौरी संग होगी तीसरी शादी

बता दें कि आमिर खान की पहली शादी रीना दत्ता से हुई थी जिनसे उनके दो बच्चे हैं जुनैद खान और इरा खान. हालांकि 2002 में इनकी शादी टूट गई थी. इसके बाद आमिर खान ने फिल्म मेकर किरण राव से शादी की जिनसे उनका बेटा आजाद है. साल 2021 में इनके रास्ते भी अलग हो गए. अब आमिर खान गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी करेंगे.

गौरी का भी अपनी पिछली शादी से एक बेटा है. मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वालीं गौरी स्प्रेट का बैकग्राउंड फैशन और एंटरप्रेन्योरशिप का रहा है. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स लंदन से पढ़ाई की है और फिलहाल आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ जुड़ी हुई हैं.

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