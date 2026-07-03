कभी पेटभर खाना भी मिलना था मुश्किल, अब जीती हैं लग्जरी लाइफ, जानें भारती की नेटवर्थ

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBharti Sigh Birthday: कभी पेटभर खाना भी मिलना था मुश्किल, अब जीती हैं लग्जरी लाइफ, जानें भारती सिंह की नेटवर्थ

Bharti Sigh Birthday: कभी पेटभर खाना भी मिलना था मुश्किल, अब जीती हैं लग्जरी लाइफ, जानें भारती सिंह की नेटवर्थ

Bharti Sigh Birthday: मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह ने फर्श से अर्श तक का शानदार सफर तय किया है. अपनी दमदार कॉमेडी से लाखों दिलों पर राज करने वाली भारती लग्जरी लाइफ जीती हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 03 Jul 2026 10:17 AM (IST)
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भारत में बात जब भी फीमेल कॉमेडियंस की होती है तो जेहन में भारती सिंह का नाम जरूर आता है. वो करीब दो दशक से एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का हिस्सा हैं. कई शोज में काम कर चुकीं भारती सिंह जहां भी होती हैं वहां अपनी मौजूदगी से माहौल खुशनुमा कर देती हैं. आज लाखों दिलों में बसने वाली और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली भारती सिंह अपना 42वां बर्थडे मना रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनके स्ट्रगल और नेटवर्थ के बारे में.

2 साल की उम्र में पिता को खोया

भारती सिंह का जन्म पंजाब के अमृतसर में 3 जुलाई 1984 को एक गरीब परिवार में हुआ था. उनका बचपन बेहद तंगहाली में बीता था. वो तीन-भाई बहनों में सबसे छोटी थीं. भारती के परिवार के लिए मुश्किलें उस समय बढ़ गई थीं जब उनके पिता का निधन हो गया था. भारती ने महज दो साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था. ऐसे में घर-परिवार की सारी जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई थी.

 
 
 
 
 
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कभी पेटभर खाना भी नहीं होता था नसीब

दिग्गज एक्ट्रेस नीना गुप्ता के साथ एक बातचीत में भारती ने खुलासा किया था कि उनके परिवार को कभी-कभी पेटभर खाना मिलना भी मुश्किल था. उनकी मां के लिए तीन बच्चों को अकेले पालना काफी मुश्किल था. बुरे वक्त में उनके भाई-बहनों ने पढ़ाई तक छोड़ दी थी. खाने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता था. उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि कभी-कभी उन्हें सिर्फ नमक-रोटी पर गुजारा करना पड़ता था.

भारती सिंह ने अपने करियर की शुरुआत साल 2008 में 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज' शो से की थी. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. वो शो तो नहीं जीत पाईं, लेकिन लाखों दिल जीते और इसकी रनर-अप रही थीं. इसके बाद भारती ने 'कॉमेडी सर्कस', 'द कपिल शर्मा शो', 'कॉमेडी नाइट्स बचाओ' और 'कॉमेडी क्लासेज' जैसे बड़े शोज़ से भी पहचान बनाई. इसके बाद उन्हें 'कॉमेडी क्वीन' कहा जाने लगा. भारती कई शोज को होस्ट भी कर चुकी हैं.

 
 
 
 
 
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अब जीती हैं लग्जरी

कभी खाने तक के लिए संघर्ष करने वाली भारती सिंह आज लग्जरी लाइफ जीती हैं. टाइम्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी संपत्ति 80 करोड़ रुपये है. वो टीवी शोज के अलावा अपने यूट्यूब चैनल से भी कमाई करती हैं. राज शामानी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनकी 40 परसेंट कमाई यूट्यूब से और 60 पसेंट कमाई टीवी से होती है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 10:17 AM (IST)
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