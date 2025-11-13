ओटीटी पर आए दिन नई फिल्में और सीरीज रिलीज होती रहती हैं. बीते महीने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर साउथ से लेकर बॉलीवुड की कई फिल्मों ने अपना डंका बजाया. लेकिन ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक व्यूअरशिप के मामले में साउथ की फिल्मों ने बॉलीवुड से बाजी मार ली. आइए जानते हैं किसे मिले कितने व्यूज.

ओटीटी पर किस फिल्म को मिला दर्शकों का सबसे ज्यादा प्यार

1. कांतारा चैप्टर 1

ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म ने थिएटर्स से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अपना कब्जा जमाए रखा. फिल्म की कहानी और किरदारों की काफी सराहना की गई थी. बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छा परफॉर्म किया और अब ऑर पर भी दर्शकों को इंप्रेस कर रही है. ओटीटी पर ये फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज हुई और दर्शकों ने इसे भरपूर प्यार दिया.ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 3 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को 4.1 मिलियन लोगों ने देखा.



2. लोका चैप्टर 1 : चंद्रा

ओटीटी पर बीते हफ्ते सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टॉप 5 फिल्मों के लिस्ट में कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म ने दूसरा स्थान हासिल किया है. रिलीज होने के बाद इस मलयालम फिल्म ने सिनेमाघरों में खूब नोट छापे थे. 31 अक्टूबर को ही इस फिल्म ने भी ओटीटी पर कदम रखा. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते इस फिल्म को 4 मिलियन लोगों ने एंजॉय किया.



3. मिराय

इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर भी साउथ की फिल्म का नाम शुमार है. तेजा सज्जा की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के बाद अब ओटीटी पर धमाल मचा रही है. मेकर्स ने पौराणिक घटनाओं के साथ इस फिल्म में साइंस फिक्शन का जबरदस्त एलिमेंट एड किया है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी. इस मूवी को ऑडियंस समेत क्रिटिक्स का भी पॉजिटिव रिव्यूज मिल चुका है. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार बीते हफ्ते जिओ हॉटस्टार पर इस फिल्म को 3.1 मिलियन व्यूज मिले.



4. इडली कड़ाई

धनुष स्टारर ये फिल्म 1 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई लेकिन इसे दर्शकों का प्यार नहीं मिल पाया और ये फ्लॉप साबित हुई. लेकिन ओटीटी पर रिलीज होती ही इस फिल्म के अपना कमाल दिखाया और ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में चौथे स्थान पर अपनी जगह बना गई. मूवी की कहानी इतनी जबरदस्त है कि ये आपके दिल को छू लेगी. वहीं व्यूज की बात करें तो बीते हफ्ते फिल्म को ऑरमैक्स मीडिया के अनुसार 2.4 मिलियन व्यूज मिले. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय करें.



5. बागी 4

ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में टाइगर श्रॉफ की इस मल्टीस्टारर फिल्म ने अपनी जगह बनाई है. बीते हफ्ते पर ओटीटी पर साउथ की फिल्मों का कब्जा रहा जिन्होंने बॉलीवुड की सभी मूवीज को पीछे छोड़ दिया. टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म को लेकर तगड़ा बज बना था लेकिन जब ये सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसे मिक्सड रिस्पॉन्स मिला. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 9 नवंबर के बीच इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर 2 मिलियन लोगों ने देखा