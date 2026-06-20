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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT पर 6 महीने से नंबर 1 पर था भारती सिंह का शो, 8.2 IMDb रेटिंग वाली सीरीज ने आते ही छीनी कुर्सी

OTT पर 6 महीने से नंबर 1 पर था भारती सिंह का शो, 8.2 IMDb रेटिंग वाली सीरीज ने आते ही छीनी कुर्सी

Jio Hotstar Top Trending: ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर भारती सिंह का कुकिंग और कॉमेडी शो 6 महीने से नंबर पर था लेकिन अब इस कुर्सी को नई सीरीज ने आते ही छीन लिया है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 20 Jun 2026 03:59 PM (IST)
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Jio Hotstar Top Trending: ओटीटी पर कई फिल्में और सीरीज टॉप ट्रेंडिंग में महीनों तक बने होते हैं. कई बार तो नई रिलीज के बाद भी वो टॉप 1 की कुर्सी से नहीं हटते हैं. ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर भारती सिंह का कुकिंग और कॉमेडी शो 'लाफ्टर शेफ्स' पिछले 6 महीने से ट्रेंड कर रहा था लेकिन अब उसे 8.2 IMDb रेटिंग वाली सीरीज ने पछाड़ दिया है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, हम जिस सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि रोमांटिक ड्रामा सीरीज है, जिसका पहला सीजन काफी पसंद किया गया है और हाल ही में इसका दूसरा सीजन भी रिलीज किया गया है. इसमें दो आईएएस अफसर की आमने-सामने की लड़ाई देखने के लिए मिल रही है. ये लड़ाई पावर के साथ ही प्यार और धोखे की भी है. इसका टाइटल 'ठुकरा के मेरा प्यार 2' है.

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ओटीटी पर नंबर 1 बनी 'ठुकरा के मेरा प्यार 2'

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर से एक्ट्रेस बनीं संचिता बसु और धवल ठाकुर स्टारर सीरीज 'ठुकरा के मेरा प्यार 2' को 19 जून को ओटीटी पर रिलीज किया गया. इसे जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा रहा है. सीरीज ओटीटी पर आते ही छा गई है. हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है. साथ ही कहानी में भी नया ट्विस्ट है, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. इस वेब शो ने भारती सिंह के 'लाफ्टर शेफ्स' को नंबर से हटा दिया है और खुद टॉप पर काबिज हो गई है.

'ठुकरा के मेरा प्यार 2' के बारे में

'ठुकरा के मेरा प्यार 2' के बारे में बात की जाए तो ये साल 2024 में रिलीज हुई सीरीज 'ठुकरा के मेरा प्यार' का सीक्वल है, जिसमें ऊंच-नीच और जात-पात का अंश देखने के लिए मिला था. कहानी में ट्विस्ट तब आया था जब कुलदीप कुमार (धवल ठाकुर) आईएएस बनता है. शानविका चौहान (संचिता बसु) की जिंदगी में काफी कुछ बदल जाता है. वहीं, सीरीज के दूसरे सीजन में प्यार, धोखा और पछतावे के साथ ही पावर की कहानी देखने के लिए मिलती है.

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'ठुकरा के मेरा प्यार 2' की आईएमडीबी रेटिंग

गौरतलब है कि सीरीज 'ठुकरा के मेरा प्यार 2' को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके 4 एपिसोड्स हैं और इसके हर एपिसोड करीब 25-30 मिनट के हैं. इसके साथ ही सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में भी बात की जाए तो इसे पहले सीजन से ज्यादा रेटिंग मिली है. सीरीज को 8.2 रेटिंग मिली है. जबकि पहले सीजन को 6.5 रेटिंग मिली थी.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 20 Jun 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
OTT Thukra Ke Mera Pyar 2
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