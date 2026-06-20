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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCocktail 2 Box Office Collection: 'कॉकटेल 2' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, बनाए 5 रिकॉर्ड्स

Cocktail 2 Box Office Collection: 'कॉकटेल 2' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर मचाया गदर, बनाए 5 रिकॉर्ड्स

Cocktail 2 Box Office: शाहिद कपूर की फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया. फिल्म ने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. चलिए बताते हैं मूवी ने पहले दिन कौन-कौन से रिकॉर्ड बनाए.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 20 Jun 2026 03:54 PM (IST)
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Cocktail 2 Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर अक्सर देखने के लिए मिला है कि रोम कोम फिल्मों को शानदार रिस्पांस मिलता है. 'सैयारा' जैसी छोटे बजट की रोमांटिक फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. ऐसे में साल 2026 में रोम कोम फिल्म 'कॉकटेल 2' आई तो इसने भी शानदार कमाई की. इसने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. फिल्म ने पहले दिन 5 बड़े रिकॉर्ड भी बनाए. चलिए बताते हैं उनके बारे में.

'कॉकटेल 2' की टॉप 5 रोम कोम में एंट्री

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 13.50 करोड़ कमाए. इसी के साथ ही ये टॉप 5 रोम कोम में एंट्री कर चुकी है. इसमें पहले पर 'ये जवानी है दीवानी' (19.45 करोड़ नेट), दूसरे पर 'तू झूठी मैं मक्कार' (15.73 करोड़ नेट), तीसरे पर 'जब हैरी मेट सेजल' (15.25 करोड़ नेट), चौथे पर 'कॉकटेल 2' (13.50 करोड़ नेट) और पांचवी 'दो स्टेट्स' (12.40 करोड़ नेट) जैसी फिल्में शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर मचा गई गदर, लेकिन ओटीटी पर एक फिल्म से खा गई मात

2026 की चौथी बड़ी ओपनर बनी 'कॉकटेल 2'

'कॉकटेल 2' ने रिलीज के पहले दिन एक और रिकॉर्ड सेट किया. ये 2026 की चौथी बड़ी बॉलीवुड की ओपनर फिल्म बन चुकी है. इस लिस्ट में 'धुरंधर 2' (145 करोड़), 'बॉर्डर 2' (32.1 करोड़), 'भूत बंगला' (18.31 करोड़), 'कॉकटेल 2' (13.50 करोड़) और 'ओ रोमियो' (9.01 करोड़) शामिल है. 

अपनी ही फिल्म 'ओ रोमियो' को पछाड़ा

इसके साथ ही 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर इतनी शानदार कमाई की कि इसने 'ओ रोमियो' तक को पछाड़ दिया. शाहिद की इस फिल्म को इसी साल रिलीज किया गया था और 'कॉकटेल 2' के जरिए उन्होंने 'ओ रोमियो' तक को पीछे छोड़ दिया.

यह भी पढ़ें: 2025 की कन्नड़ फिल्म, जिसने रचा था इतिहास, 717.05% प्रॉफिट कमाकर 'धुरंधर' को भी पछाड़ा

'कॉकटेल' का भी तोड़ा रिकॉर्ड

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' ने सैफ अली खान की 'कॉकटेल' तक को पछाड़ दिया. सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की फिल्म 'कॉकटेल' ने भारत में पहले दिन 10.47 करोड़ (नेट) कलेक्शन किया था, जिसे फिल्म के सीक्वल ने पीछे छोड़ दिया है.

'कॉकटेल 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

इसके अलावा फिल्म 'कॉकटेल 2' ने वर्ल्डवाइड भी धांसू कलेक्शन किया है. ऑफिशियल आंकड़े के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 24 करोड़ का बिजनेस किया है. किसी भी फिल्म के लिए कमाई का ये आंकड़ा बेहतरीन है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 20 Jun 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Cocktail 2
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