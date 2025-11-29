सुपरपावर वाले कैरेक्टर्स से भरी पड़ी हैं ये 5 सीरीज, सभी OTT पर अवेलेबल

डीसी और मार्वल यूनिवर्स ने हमेशा ही अपने फैंस को अपने जबरदस्त कहानियों से एंटरटेन किया है. इस यूनिवर्स के कई ऐसे टीवी शोज भी हैं जिन्होंने पहले ही एपिसोड से दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना ली.

इन टीवी सीरीज की हर एक कहानी दिलचस्प रही और उन्हें मास्टरपीस करार दिया गया. जानिए उन्हीं कुछ चुनिंदा 5 जबरदस्त सुपरहीरो शोज के बारे में.

ओटीटी पर देखें डीसी और मार्वल के ये टीवी शोज

1. जेसिका जोन्स

मार्वल टेलीविजन ने अपने इस शो के साथ ये साबित कर दिया कि जेसिका जोन्स ऐसी सुपरहीरो हैं जो अपने साइकोलॉजिकल बैटल्स को पूरी गंभीरता और सेंसटिविटी के साथ लड़ सकती हैं. पहले ही एपिसोड से आपको इस कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा और अंत तक आप इस सीरीज के साथ बने रहेंगे.

जेसिका जोन्स एक स्पाई हैं जिसका करियर किसी हादसे के वजह से खत्म हो जाता है. मार्वल स्टूडियोज ने इस कैरेक्टर को स्ट्रांग फीमेल लीड के रूप में पेश किया है जहां क्रिस्टन रिटर ने लीड रोल प्ले किया है. इसे आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

2. द बॉयज

लिस्ट के दूसरे नंबर पर 2019 में रिलीज हुए शो का नाम शुमार है. मेकर्स ने स्ट्रांग ग्राफिक्स और डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए इसे काफी इंटरेस्टिंग बनाया है. बहुत ही मजाकियां अंदाज में मेकर्स ने दर्शकों के सामने समाज की रियलिटी पेश की है.

इसकी कहानी ऐसी टीम के बारे में हैं जो करप्ट सेलिब्रिटीज के खिलाफ जंग लड़ती है. स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें कार्ल अर्बन, जैक क्वैड, एंटनी स्टार, एरिन मोरियार्टी, डोमिनिक मैकएलिगॉट, जेसी टी. अशर, चेस क्रॉफर्ड समेत कई कलाकार हैं. इस टीवी सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय करें.

3. एक्स – मेन' 97

ये एक एनिमेटेड टीवी सीरीज है. बता दें, ये एक्स-मेन: द एनिमेटेड सीरीज का ही सिक्वल है. इसमें फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी कैरेक्टर्स की कहानी को बढ़ाते हुए उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में दिखाया गया है.

इसकी कहानी 1997 के ग्रेजुएशन डे नाम के आखिरी एपिसोड के ठीक बाद से होती है जिसमें प्रोफेसर एक्स यानी चार्ल्स जेवियर की मौत हो जाती है. जिओ हॉटस्टार पर ये टीवी शो अवेलेबल है.

4. लोकी

फैंस की इस फेवरेट टीवी शो 2021 में रिलीज किया गया था जहां दर्शकों ने इस सीरीज के विलेन लौकी को बहुत प्यार दिया. ये मार्वल की अब तक की सबसे बेहतरीन शोज में से एक हैं जहां टॉम हैंडलेस्टन ने अपने कैरेक्टर को सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि जिया भी है.

पहले ही एपीसोड में आपको इस कैरेक्टर से लगाव हो जाएगा. इसमें सोफिया डि मार्टिनो, ओवेन विल्सन, गुगु मबाथा-रॉ, और यूनजीन कॉर्डेरो को देखा गया है. जिओ हॉटस्टार पर ये सीरीज अवेलेबल है.

5. बैटमैन: द एनिमेटेड सीरीज

इस शो ने तो टीवी इंडस्ट्री में इतिहास ही रच दिया था. इसमें एनीमेशन का बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया गया था. कमाल के एनीमेशन, जबरदस्त स्टोरीटेलिंग और दिल को छू लेने वाले म्यूजिक से इस टीवी शो के हर एक के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी है.

ब्रूस टिम और पॉल डिनी ने अपनी इस एनिमेटेड सीरीज में बैटमैन को बतौर डिटेक्टिव दुनिया के सामने पेश किया. कई जेनरेशन तक बैटमैन ऑडियंस को इंस्पायर करते रहा. नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर आप इसे स्ट्रीम कर सकते हैं.