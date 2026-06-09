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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीIrumudi OTT Deal: तगड़ी कीमत पर बिके 'इरुमुडी' के OTT राइट्स, जानें किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी ये फिल्म

Irumudi OTT Deal: तगड़ी कीमत पर बिके 'इरुमुडी' के OTT राइट्स, जानें किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी ये फिल्म

Irumudi OTT Deal: रवि तेजा की अपकमिंग फिल्म 'इरुमुडी' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. थिएटर रिलीज से पहले इसरकी ओटीटी रिलीज की चर्चा जोरों पर है. इसके ओटीटी राइट्स तगड़ी कीमत पर बिके हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 09 Jun 2026 11:28 AM (IST)
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साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की अपकमिंग फिल्म 'इरुमुडी'  इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है. फिल्म अभी सिनेमाघरों में रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन इसके ओटीटी राइट्स को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि फिल्म के डिजिटल राइट्स तगड़ी कीमत में बिके हैं, जिससे इसकी रिलीज से पहले ही बज बढ़ गया है. आइए जानते हैं 'इरुमुडी'  के ओटीटी राइट्स किस प्लेटफॉर्म ने खरीदे हैं और ये फिल्म थिएटर के बाद कहां स्ट्रीम होगी.

करोड़ों में बिके 'इरुमुडी' के ओटीटी राइट्स
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'इरुमुडी'  के थिएटर रिलीज के बाद के स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स ने करीब 14 करोड़ रुपये में खरीद लिए हैं. इंडस्ट्री में इस फिल्म को रवि तेजा के कमबैक प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है. वहीं, अब तक रिलीज हुए फिल्म के पोस्टर, टीजर और फर्स्ट ग्लिम्प्स को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जिससे फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है. ऐसे में उम्मीद है कि 'इरुमुडी' बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है.

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सिनेमाघरों में कब रिलीज होगी फिल्म?
'इरुमुडी'  का निर्देशन शिव निर्वाण ने किया है. फिल्म में रवि तेजा के साथ प्रिया भवानी शंकर लीड रोल में नजर आएंगी, जबकि बेबी नक्षत्रा उनकी बेटी का किरदार निभा रही हैं. इस फिल्म का निर्माण मैथ्री मूवी मेकर्स के बैनर तले किया जा रहा है. वहीं, फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी जीवी प्रकाश कुमार ने संभाली है. फिल्म में रवि तेजा एक दमदार अंदाज में नजर आने वाले हैं. 'इरुमुडी'  21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. रिलीज डेट सामने आने के बाद फिल्म को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट और बढ़ गई है.

 
 
 
 
 
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रवि तेजा को आखिरी बार तेलुगु कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'भारथा महाशयुलकु विज्ञापथी' में देखा गया था, जो जनवरी 2026 में रिलीज़ हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन किशोर तिरुमला ने किया था, और इसमें उनके साथ आशिका रंगनाथ और डिंपल हयाती ने मुख्य भूमिका निभाई थी. ये फिल्म फिलहाल ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर स्ट्रीम हो रही है. 

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Published at : 09 Jun 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
Ravi Teja Irumudi
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