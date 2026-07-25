हर हफ्ते नेटफ्लिक्स पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं. कोरियन से लेकर थाई और बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, नेटफ्लिक्स पर आप जो चाहे, वो देख सकते है. इसी बीच हम लेकर आए है नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्में और सीरीज की लिस्ट. जिनकी कहानी आपको स्क्रीन से बांधे रखेगी और वीकेंड को शानदार बनाएगी. आइए इस लिस्ट पर नजर डालते हैं.

लॉक अप 2

26 जून से नेटफ्लिक्स पर शुरू हुआ ये रियलिटी शो अपने गेम्स और कंटेस्टेंट्स की वजह से सुर्खियों में है. इस शो के अब तक 23 एपिसोड रिलीज हो चुके है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे हुए है. कंटेस्टेंट्स के बीच की लड़ाई, बहस और दोस्ती सभी का भरपूर मनोरंजन कर रही है. वहीं फराह खान और रितेश देशमुख की होस्टिंग भी इसे खास बना रही है. शो से अब तक 4 कंटेस्टेंट्स बाहर हो चुके है और 13 कंटेस्टेंट्स अभी अपना गेम खेल रहे है.

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मुसाफिर कैफे

लेखक दिव्य प्रकाश दुबे के उपन्यास से प्रेरित 'मुसाफिर कैफे' अब फिल्म के रूप में 24 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. फिल्म की कहानी सुधा और चंदर के जीवन पर है, जिसमें दोनों बिना शादी के एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताते है. बाद में कुछ सालों के लिए दोनों अलग हो जाते है, लेकिन उनका प्यार उन्हें वापस मिला देता है. निर्देशक रुचिर अरुण की इस फिल्म में विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना लीड रोल में हैं.

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कॉन सिटी

क्राइम और कॉमेडी से भरी तमिल फिल्म 'कॉन सिटी' 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया है. फिल्म को हरीश दुरैराज ने निर्देशित किया है, जिसमें अर्जुन दस, अन्ना बेन, योगी बाबू और अखिलन जैसे कलाकार हैं. फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार पर है, जो अपने अतीत से भागने की कोशिश करता है. लेकिन जब घर के बेटे का किडनैप होता है, तो पुराने राज बाहर आने लगते है.

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एलीट फोर्स

एलीट फोर्स 22 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक वेब सीरीज है, जिसे जूलियन लेक्लर्क ने निर्देशित किया है. फिल्म की कहानी फ्रांस की पुलिस यूनिट GIGN पर है, जिसका एक ऑफिसर रिटायर होने की तैयारी करता है. हालांकि उसके यूनिट पर बड़ा हमला होता है, जिसमें उसके दोस्त की मौत हो जाती है. बाद में वो उसके बेटे और गॉडसन को बचाकर एक खतरनाक मिशन पर जाता है. 6 एपिसोड वाली इस सीरीज में टोमर सिसली, ट्रिसटन जांची और गिलाउम गुईक्स जैसे स्टार्स हैं.

स्पूकी इन लव

ये एक कोरियन सीरीज है, जो 18 जुलाई को रिलीज हुई है और इसके 12 एपिसोड है. ये एक सुपरनैचुरल रोम-कॉम है, जिसमें एक अमीर आदमी को बचपन से भूत दिखाई देता है. वहीं उसकी मुलाकात एक डरपोक प्रॉसिक्यूटर से होती है, जिसके साथ वो कई रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है. हालांकि बाद में दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है. अगर आप कोरियन ड्रामा के शौकीन है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है.

72 हॉर्स

केविन हार्ट की ये फिल्म 24 जुलाई को रिलीज हुई है, जो एक्शन कॉमेडी से भरपूर है. टीम स्टोरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक 40 साल के एडवरटाइजिंग एक्जीक्यूटिव की है, जो गलती से 20-25 साल के लड़कों के ग्रुप में एड हो जाता है. बाद में वो एक बैचलर पार्टी में जाता है, जहां वो फंसता नजर आता है. फिल्म में केविन के अलावा मेसन गुडिंग, टेयाना टेलर और ब्रेन मार्शल जैसे स्टार्स शामिल हैं.

द डेब्ट कलेक्टर

निर्देशक सुरपोंग प्लोएंसांग की ये थाई फिल्म 23 जुलाई को स्ट्रीम हुई, जो एक्शन और क्राइम से भरी है. फिल्म की कहानी एक ऐसे इंसान पर है, जो कर्ज वसूलता है. लेकिन जेल से निकलने के बाद वो अपने अतीत और बीमारी से जूझता हुआ नजर आता है और आखिरी समय में लोगों की रक्षा करता है. अगर आप थाई फिल्मों के शौकीन है, इसे अप नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हैं.

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