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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'उसे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है', 'अलायंस' में हुई हाथापाई, कुशल टंडन पर बरसे निखिल चिनप्पा

'उसे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है', 'अलायंस' में हुई हाथापाई, कुशल टंडन पर बरसे निखिल चिनप्पा

रियलिटी शो 'द अलायंस' से बाहर होने के बाद निखिल चिनप्पा ने कुशल टंडन पर तंज कसा है. एक इंटरव्यू में निखिल चिनापा ने कहा कि कुशाल को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 26 Jul 2026 06:24 PM (IST)
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रियलिटी शो द अलायंस में कंटेस्टेंट के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिल रही है. डीजे और होस्ट निखिल चिनप्पा शो से बाहर हो गए हैं. अब हाल  ही में उन्होंने शो में वंशज सिंह और कुशल टंडन के बीच हुई हाथापाई पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि दोनों की लड़ाई शांत कराने के दौरान उन्हें धक्का भी लगा, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा. 

द अलायंस में हुई हाथापाई
बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में निखिल चिनप्पा ने वंशज सिंह और कुशल टंडन के बीच हुई हाथापाई पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'मुझे लगा कि मामला और बिगड़ सकता था, इसलिए मैंने कोशिश की कि बात उस हद तक न पहुंचे. वे सभी गुस्से में थे, ऐसे में थोड़ा-बहुत धक्का लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं. मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा. कुशल ने बाद में मुझसे माफी भी मांगी और मैंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी.'

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'उसे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है' 
कुशल टंडन को मिल रही आलोचना पर निखिल ने कहा, 'मुझे उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन जैसा करोगे वैसा भरोगे. उसने ये सब खुद अपने साथ किया है. उसे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि पहले रीवा ने उसे अपने हिसाब से चलाया और फिर अरसलान ने भी.'

निखिल चिनप्पा ने आगे कहा, 'एक बार कुशल मेरे पास आया और बोला कि मैं एक बातचीत के दौरान इतनी जल्दी ट्रिगर कैसे हो गया. ये सुनकर मैं हंस पड़ा. मैंने उससे कहा कि मैं पिछले 19 सालों से रियलिटी शोज कर रहा हूं. जब भारत में रियलिटी शोज की शुरुआत हो रही थी, तब मैं उन टीमों का हिस्सा था जो इनके शुरुआती फॉर्मेट बना रही थीं. इसलिए मुझे मत सिखाओ कि रियलिटी शो कैसे बनते हैं और कैसे चलते हैं. इस गेम में वो किसी और का नहीं, बल्कि अपना ही ज्यादा नुकसान कर रहा है.'

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बता दें कि 'द अलायंस' अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है. शो में सोहेल खान बतौर वाइल्डकार्ड एंट्री ले चुके हैं. शो को कुणाल खेमु होस्ट कर रहे हैं.

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Published at : 26 Jul 2026 06:24 PM (IST)
Tags :
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