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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'

शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'

नए शिक्षा मंत्री के रूप में पद संभालने के बाद पहली बार प्रल्हाद जोशी ने कहा कि वह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं. सभी पहलुओं को समझने के बाद ही आगे की योजनाओं पर विस्तार से बात करेंगे.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 26 Jul 2026 04:45 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा जताते हुए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. उन्होंने कहा कि वह इस नई जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता और समर्पण के साथ निभाने का प्रयास करेंगे. प्रह्लाद जोशी ने बताया कि वह कल कर्नाटक में थे और देर रात दिल्ली पहुंचे. इसके बाद आज सुबह उन्होंने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया. उन्होंने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद वह मंत्रालय से जुड़ी सभी जानकारियां जुटाने और कामकाज को समझने में लगे हुए हैं.

प्रह्लाद जोशी ने कहा कि आज पूरे दिन उनकी लगातार कई बैठकें हुईं. उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की और विभिन्न विषयों पर जानकारी ली. उनके अनुसार शिक्षा मंत्रालय बहुत बड़ा विभाग है और इसकी जिम्मेदारियां भी काफी व्यापक हैं, इसलिए इसे पूरी तरह समझने में समय लगेगा. प्रह्लाद जोशी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय उनके लिए एक नया विषय है. इसलिए वह जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते. फिलहाल उनकी प्राथमिकता मंत्रालय के सभी विभागों, योजनाओं और चल रहे कार्यों की जानकारी लेना है.

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मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं-प्रह्लाद जोशी

प्रह्लाद जोशी ने कहा कि वह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किन क्षेत्रों में क्या फैसले लिए गए हैं और आगे किन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सभी पहलुओं को विस्तार से समझने के बाद ही वह आगे की योजनाओं और फैसलों पर विस्तार से बात करेंगे. प्रह्लाद जोशी ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय देश के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है, क्योंकि इसका सीधा संबंध करोड़ों छात्रों, शिक्षकों और देश के भविष्य से है, इसलिए वह पहले पूरे मंत्रालय की वर्किंग सिस्टम को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, ताकि आगे प्रभावी तरीके से काम किया जा सके.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 26 Jul 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
Ministry Of Education - Pralhad Joshi NARENDRA MODI
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