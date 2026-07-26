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दिल्ली में फिर एक्टिव होगा मानसून, इस दिन से होगी झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत

Delhi Weather: दिल्ली के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश दर्ज की गई. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 26 Jul 2026 05:32 PM (IST)
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बीते कई दिनों से उमस भरी गर्मी से बेहाल दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर है. राजधानी में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा मौसम बुलेटिन के मुताबिक 27 जुलाई से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. वहीं 28 और 29 जुलाई को दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है. 

इसके चलते तापमान में भी गिरावट आएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. IMD ने रविवार (26 जुलाई) के लिए  अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है. 

आसमान में रहेगा बादलों का डेरा, चलेंगी हवाएं

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक दिनभर आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा. दोपहर से रात के बीच एक या दो दौर की बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान गरज-चमक, बिजली गिरने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की भी संभावना है.

दिल्ली में 27-30 जुलाई तक कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार (27 जुलाई) को आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा. सुबह से दोपहर के बीच बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है. इसके बाद रात में भी हल्की बारिश का एक और दौर आने की संभावना है. 28 और 29 जुलाई को अधिकांश स्थानों पर एक या दो दौर की बहुत हल्की से हल्की बारिश होगी, जबकि कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है. 

30 जुलाई को भी कई स्थानों पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. इसके बाद 31 जुलाई और 1 अगस्त को भी आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी.

अगले सात दिनों में अधिकतम तापमान में आएगी गिरावट

IMD का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. हालांकि अगले सात दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है, जिससे राजधानी में पिछले कई दिनों से बनी उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी.

दिल्ली के कुछ इलाकों में हुई हल्की बारिश

पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो दिल्ली के कुछ इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश दर्ज की गई. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट रही. राजधानी में दिन के दौरान 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी हवाएं चलीं, जिनकी अधिकतम रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंची.

दिल्ली-एनसीआर के सभी जिलों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नई दिल्ली, शाहदरा, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद के लिए भी 26 से 30 जुलाई के बीच कमोबेश यही पूर्वानुमान जारी किया गया है. यानी पूरे दिल्ली-एनसीआर में बारिश की गतिविधियां बढ़ने और लोगों को उमस से राहत मिलने के पूरे आसार हैं.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 26 Jul 2026 05:31 PM (IST)
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