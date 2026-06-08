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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीBest Thriller Movies 2026: 'एपेक्स' से 'द रिप' तक, ओटीटी पर देखें साल 2026 की 5 नई सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में

Best Thriller Movies 2026: 'एपेक्स' से 'द रिप' तक, ओटीटी पर देखें साल 2026 की 5 नई सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में

Best Thriller Movies 2026: इस साल कई बेहतरीन सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में रिलीज हुईं. अगर आप भी कुछ नया देखना चाहते हैं, तो ये लिस्ट मिस न करे. 'एपेक्स' से 'द रिप' तक ये सभी फिल्में ओटीटी पर मौजूद है.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 08 Jun 2026 02:44 PM (IST)
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साल 2026 में अब तक कई दमदार थ्रिलर फिल्मों ने दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखा है. रहस्यमयी कहानियों, खतरनाक मिशनों और रोमांच से भरपूर सर्वाइवल ड्रामा ने इस साल थ्रिलर जॉनर को खास बना दिया. 'द रिप' और 'क्राइम 101' जैसी क्राइम थ्रिलर से लेकर 'टॉम क्लैंसी की जैक रायन: घोस्ट वॉर ', 'एपेक्स ' और 'तू या मैं' जैसी फिल्मों ने दर्शकों को भरपूर सस्पेंस और रोमांच दिया है. अगर आप थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, तो 2026 की ये फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

द रिप
द रिप एक दमदार क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें मैट डेमन और बेन एफ्लेक है. इस फिल्म की कहानी मियामी की एक एलीट नारकोटिक्स यूनिट के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे एक ऑपरेशन के दौरान कार्टेल के ठिकाने से करोड़ों डॉलर की छिपी हुई रकम मिलती है. इसके बाद टीम के सदस्यों के बीच लालच, शक पैदा होने लगता है, जिससे हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं. सस्पेंस और एक्शन से भरपूर ये फिल्म आपको को आखिर तक बांधे रखती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

क्राइम 101
क्राइम 101 एक शानदार क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी साउदर्न कैलिफोर्निया में होने वाली हाई-प्रोफाइल ज्वेलरी चोरी की घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है. इन चोरियों की जांच कर रहे डिटेक्टिव लू लुबेसनिक को शक होता है कि इसके पीछे कोई एक मास्टरमाइंड है. उनकी जांच उन्हें माइक डेविस तक पहुंचाती है, जो अपने नियमों पर चलने वाला एक पेशेवर चोर है. लेकिन हालात तब बिगड़ जाते हैं जब उसके साथी ही उसके खिलाफ हो जाते हैं और एक खतरनाक चोरी की योजना सब कुछ बदल देती है. ये फिल्म इस साल की बेहतरीन क्राइम थ्रिलर्स में गिनी जा रही है. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते है.

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एपेक्स
'एपेक्स' साल 2026 की एक दमदार सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है. फिल्म की कहानी साशा नाम की एक रॉक क्लाइंबर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी निजी जिंदगी के दर्द से उबरने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सुनसान जंगलों में जाती है. लेकिन वहां उसका सामना एक खतरनाक शिकारी से हो जाता है, जो उसके पीछे पड़ जाता है. सस्पेंस और रोमांच से भरपूर ये फिल्म थ्रिलर लवर्स के लिए शानदार ऑप्शन है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

तू या मैं
'तू या मैं' भी इसी साल थिएटर में रिलीज हुई थी, जो एक रोमांचक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है. फिल्म की कहानी मराठी नाम के एक उभरते रैपर और अवनी नाम की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के इर्द-गिर्द घूमती है. दोनों की जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है, जब उनका रोमांटिक ट्रिप एक डरावने हादसे में बदल जाता है और वे एक स्विमिंग पूल में खतरनाक मगरमच्छ के साथ फंस जाते हैं. इसके बाद फिल्म में कई ऐसी घटानाए होती हैं, जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखती है. ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.

टॉम क्लैंसी की जैक रायन: घोस्ट वॉर 
'टॉम क्लैंसी की जैक रायन: घोस्ट वॉर'  एक हाई-ऑक्टेन पॉलिटिकल और स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसमें जॉन क्रासिंस्की एक बार फिर जैक रयान के किरदार में नजर आते हैं. कहानी तब शुरू होती है जब जैक रयान को एक खतरनाक साजिश का पता चलता है, जो एक ब्लैक-ऑप्स से जुड़ी होती है. दुनिया को बड़े खतरे से बचाने के लिए वो अपने भरोसेमंद साथियों और एक MI6 एजेंट के साथ मिशन पर निकलता है. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 08 Jun 2026 02:44 PM (IST)
Tags :
OTT Tu Yaa Main The Rip Crime 101
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