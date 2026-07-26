#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीहिना खान से हर्षद चोपड़ा तक, 'लॉक अप 2' में दिखीं 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की तीन पीढियां

हिना खान से हर्षद चोपड़ा तक, 'लॉक अप 2' में दिखीं 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की तीन पीढियां

Lock Up 2: रियलिटी शो 'लॉक अप 2: सच या सजा' में 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की तीन पीढ़ियां एक साथ नजर आईं. हिना खान, शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा का ये रीयूनियन फैंस के लिए यादगार पल बन गया.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 26 Jul 2026 05:39 PM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप 2 सच या सजा' में एक शानदार नजारा देखने को मिला. जब स्टार प्लस के टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की तीन जेनरेशन एक साथ देखने को मिली. ये सीरियल छोटे पर्दे का मशहूर सीरियल है, जिसने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है. वहीं जब एक साथ हिना खान, शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा एक ही शो पर नजर आए, तो ये फैंस के लिए किसी नास्टैल्जिया से कम नहीं था.

7 सालों तक शो में रहीं हिना खान 

हिना खान ने सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की शुरुआत में 'अक्षरा' के किरदार में नजर आई थीं. इनका सफर इस शो में 2009 से शुरू हुआ था और 2016 में उन्होंने शो को अलविदा कह दिया था. अक्षरा के किरदार से हिना खान को इतनी पहचान मिली कि जब भी वो कहीं जाती थीं, तो उन्हें लोग अक्षरा के नाम से ही बुलाते थे. हालांकि लॉक अप में हिना खान 'जनता की आवाज' बनकर पहुंची थी. इन दस सालों में हिना की जिंदगी में बहुत बदलाव आए, लेकिन आज भी उनका दबदबा बरकरार है.

ये भी पढ़ें: 'आमिर खान से ज्यादा बड़े परफेक्शनिस्ट गोविंदा हैं', को-एक्टर शगुफ्ता बोलीं- 25 बार रिहर्सल करते थे

हिना की बेटी थीं शिवांगी जोशी 

शिवांगी जोशी का सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहकता है' से पुराना रिश्ता है क्योंकि जब हिना खान ने शो को छोड़ा था, तब वो अक्षरा की बेटी नायरा बनकर आई थी. शिवांगी जोशी शो में 2016 से 2021 तक रही, फिर शो में लंबा लीप आया और शिवांगी को शो से जाना पड़ा. वहीं उनकी जगह पर फिर प्रणाली राठौड़ 'अक्षरा' के किरदार में दिखीं. हिना खान ने जैसे ही 'लॉक अप 2' में एंट्री ली, तो उन्होंने शिवांगी को कहा, 'हेलो शिवांगी लव यू बेबी, बी स्ट्रॉन्ग' और ढेर सारी फ्लाइंग किस देती नजर आईं.

हर्षद ने भी 2 सालों तक किया काम 

इसके अलावा हर्षद चोपड़ा अब शो से एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन योगेश के साथ उनकी दोबारा शो में एंट्री होने वाली है. हर्षद भी 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से जुड़े हुए है और अक्षरा यानी प्रणाली राठौड़ के पति अभिमन्यु का किरदार 2021 से 2023 तक निभा चुके हैं. शो में हिना खान ने हर्षद को समझाया कि वो अपने गेम पर ध्यान दें क्योंकि वो शो में और अच्छा कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें: 'मैं लौट आऊंगा तेरी बैंड बजाने, औकात में रहना', तनिष्क बागची पर भड़के अमाल मलिक, दी खुली चेतावनी

और पढ़ें

About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
Shivangi Joshi Harshad Chopda Hina Khan Lock Up 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
हिना खान से हर्षद चोपड़ा तक, 'लॉक अप 2' में दिखीं 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की तीन पीढियां
हिना खान से हर्षद चोपड़ा तक, 'लॉक अप 2' में दिखीं 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की तीन पीढियां
ओटीटी
बच्चे का बक्सा तोड़ना के के मेनन को पड़ा भारी, माता-पिता ने की थी खूब सारी पिटाई, खुद सुनाई कहानी
बच्चे का बक्सा तोड़ना के के मेनन को पड़ा भारी, माता-पिता ने की थी खूब सारी पिटाई, खुद सुनाई कहानी
ओटीटी
इस वीकेंड हो रहे हैं बोर? तो नेटफ्लिक्स पर देखना न भूलें ये लेटेस्ट फिल्में-सीरीज, हर मूड के लिए मिलेगा कुछ खास
इस वीकेंड हो रहे हैं बोर? तो नेटफ्लिक्स पर देखना न भूलें ये लेटेस्ट फिल्में-सीरीज, हर मूड के लिए मिलेगा कुछ खास
ओटीटी
Bhojpuri Bawaal: मां बनना चाहती हैं आम्रपाली दुबे, एक्ट्रेस के फैसले पर हैरान परिवार, मच गई हलचल
मां बनना चाहती हैं आम्रपाली दुबे, एक्ट्रेस के फैसले पर हैरान परिवार, मच गई हलचल
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत के बाद सरकार का एक्शन, जारी की एडवाइजरी, कहा - 'बहुत सावधानी...'
ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत के बाद सरकार का एक्शन, जारी की एडवाइजरी, कहा - 'बहुत सावधानी...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर एक्टिव होगा मानसून, इस दिन से होगी झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत
दिल्ली में फिर एक्टिव होगा मानसून, इस दिन से होगी झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत
साउथ सिनेमा
Box office Collection: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
तीसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा अर्धशतक, दौड़कर बना डाले इतने रन
तीसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा अर्धशतक, दौड़कर बना डाले इतने रन
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
इंडिया
CJP-लेफ्ट के प्रदर्शन में पत्रकारों पर हुए हमलों पर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, ‘ये छात्र नहीं, बल्कि...’
CJP-लेफ्ट के प्रदर्शन में पत्रकारों पर हुए हमलों पर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, ‘ये छात्र नहीं, बल्कि...’
इंडिया
शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'
शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
ABP NEWS
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Embed widget