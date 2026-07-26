हिना खान से हर्षद चोपड़ा तक, 'लॉक अप 2' में दिखीं 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की तीन पीढियां

हाल ही में नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉक अप 2 सच या सजा' में एक शानदार नजारा देखने को मिला. जब स्टार प्लस के टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की तीन जेनरेशन एक साथ देखने को मिली. ये सीरियल छोटे पर्दे का मशहूर सीरियल है, जिसने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है. वहीं जब एक साथ हिना खान, शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा एक ही शो पर नजर आए, तो ये फैंस के लिए किसी नास्टैल्जिया से कम नहीं था.

7 सालों तक शो में रहीं हिना खान

हिना खान ने सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की शुरुआत में 'अक्षरा' के किरदार में नजर आई थीं. इनका सफर इस शो में 2009 से शुरू हुआ था और 2016 में उन्होंने शो को अलविदा कह दिया था. अक्षरा के किरदार से हिना खान को इतनी पहचान मिली कि जब भी वो कहीं जाती थीं, तो उन्हें लोग अक्षरा के नाम से ही बुलाते थे. हालांकि लॉक अप में हिना खान 'जनता की आवाज' बनकर पहुंची थी. इन दस सालों में हिना की जिंदगी में बहुत बदलाव आए, लेकिन आज भी उनका दबदबा बरकरार है.

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हिना की बेटी थीं शिवांगी जोशी

शिवांगी जोशी का सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहकता है' से पुराना रिश्ता है क्योंकि जब हिना खान ने शो को छोड़ा था, तब वो अक्षरा की बेटी नायरा बनकर आई थी. शिवांगी जोशी शो में 2016 से 2021 तक रही, फिर शो में लंबा लीप आया और शिवांगी को शो से जाना पड़ा. वहीं उनकी जगह पर फिर प्रणाली राठौड़ 'अक्षरा' के किरदार में दिखीं. हिना खान ने जैसे ही 'लॉक अप 2' में एंट्री ली, तो उन्होंने शिवांगी को कहा, 'हेलो शिवांगी लव यू बेबी, बी स्ट्रॉन्ग' और ढेर सारी फ्लाइंग किस देती नजर आईं.

हर्षद ने भी 2 सालों तक किया काम

इसके अलावा हर्षद चोपड़ा अब शो से एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन योगेश के साथ उनकी दोबारा शो में एंट्री होने वाली है. हर्षद भी 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से जुड़े हुए है और अक्षरा यानी प्रणाली राठौड़ के पति अभिमन्यु का किरदार 2021 से 2023 तक निभा चुके हैं. शो में हिना खान ने हर्षद को समझाया कि वो अपने गेम पर ध्यान दें क्योंकि वो शो में और अच्छा कर सकते हैं.

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