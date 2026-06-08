करुप्पु' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?

सूर्या की फिल्म 'करुप्पु' इस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे दमदार परफॉर्म करने वाली फिल्म साबित हुई है. आरजे बालाजी द्वारा निर्देशित इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. तेलुगु दर्शकों के लिए भी यह फिल्म 'वीरभद्रुडु' टाइटल से रिलीज हुई थी. अब सिनेमाघरों में सफल परफॉर्म करने के बाद ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म रिलीज होने की तैयारी कर रही है. चलिए यहां जानते हैं 'करुप्पु' ओटीटी पर कब और कहां दस्तक देगी?

'करुप्पु' को ओटीटी पर कब कहां देखें?

आरजे बालाजी द्वारा निर्देशित और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स बैनर के तहत एस आर प्रकाशबाबू और एस आर प्रभु द्वारा निर्मित, ‘करुप्पु’ इस साल की सबसे बड़ी तमिल हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी है. 'करुप्पु' 12 जून से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने सोशल मीडिया पर एक प्रमोशनल कैंपेन के जरिए इसकी अनाउंसमेंट की है. 123 तेलुगु वेबसाइट की रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्ट्रीमिंग के दौरान कई भाषाओं के ऑप्शन अवेलेबल होंगे. तमिल के अलावा, यह फिल्म हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में भी स्ट्रीम होगी, जबकि तेलुगु संस्करण वीरभद्रुडु टाइटल से अवेलेबल होगा.

View this post on Instagram A post shared by prime video IN (@primevideoin)

ये भी पढ़ें:-Peddi Box Office Day 4: राम चरण की 'पेद्दी' ने संडे को मचाया भौकाल, 150 करोड़ के हुई पार, प्रभास की 'द राजा साब' के भी उड़ा दिए परखच्चे

'करुप्पु' चौथे हफ्ते में भी अपनी पकड़ बनाए हुए है

सिनेमाघरों में चौथे हफ्ते में एंट्री करने के बाद भी, 'करुप्पु' बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई बरकरार रखे हुए है. फिल्म ने 24वें दिन कमाई में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की, जिससे पता चलता है कि दर्शकों का फिल्म में इंटरेस्ट बना हुआ है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अपने चौबीसवें दिन भारत में लगभग 1.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. ये 23वें दिन के 1.47 करोड़ रुपये के कलेक्शन की तुलना में लगभग 19 प्रतिशत की ग्रोथ है.इसी के साथ इसका घरेलू नेट कलेक्शन अब 193.40 करोड़ रुपये हो गाया है. जबकि ग्रस कलेक्शन 223.54 करोड़ रुपये है. इंटरनेशनल मार्केट में 24वें दिन फिल्म ने लगभग 20 लाख रुपये कमाए., जिससे इसका विदेशी ग्रॉस कलेक्शन लगभग 80.60 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. वहीं फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन फिलहाल लगभग 304.14 करोड़ रुपये है.

'करुप्पु' में सूर्या लीड रोल में हैं, उनके साथ आरजे बालाजी और तृषा कृष्णन भी हैं. इसका म्यूजिक साई अभ्यंकर ने तैयार किया है. सिनेमाघरों में रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद, निर्माता अब ओटीटी रिलीज़ के जरिये इसके घर-घर पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं. यह फिल्म 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी।

ये भी पढ़ें:- Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai BO Day 3: ‘है जवानी तो इश्क होना है’ ने संडे को काटा बवाल, धमाकेदार कमाई के साथ बना दिया ये तगड़ा रिकॉर्ड