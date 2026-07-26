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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीबच्चे का बक्सा तोड़ना के के मेनन को पड़ा भारी, माता-पिता ने की थी खूब सारी पिटाई, खुद सुनाई कहानी

बच्चे का बक्सा तोड़ना के के मेनन को पड़ा भारी, माता-पिता ने की थी खूब सारी पिटाई, खुद सुनाई कहानी

Kaykay Menon Statement: अमेजन प्राइम वीडियो पर 'आदर्श बाल विद्यालय' ने आते ही चर्चा बटोरनी शुरू कर दी है. इसी बीच एक्टर के के मेनन ने अपने स्कूल का एक मजेदार किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर सभी हंसने लगे.

Written By : कलीम सलमानी |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 26 Jul 2026 11:29 AM (IST)
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अमेजन प्राइम वीडियो की नई वेब सीरीज 'आदर्श बाल विद्यालय' इन दिनों चर्चा में है. कॉमेडी से भरपूर ये सीरीज 24 जुलाई को रिलीज हुई, जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है. सीरीज की कहानी एक ऐसे सरकारी स्कूल पर है, जिसमें सच्चाई के साथ उसकी व्यवस्था और कमियों को उजागर किया गया है. कहानी के साथ इसके कलाकारों की भी जमकर तारीफ हो रही है और ये प्राइम वीडियो की शानदार वेब सीरीज में जगह बना रही है. इसी बीच एक्टर के के मेनन ने अपने स्कूल के दिनों को याद कर एक मजेदार बात शेयर की हैं. 

के के मेनन को पड़ी थी मार 

हाल ही में के के मेनन ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए बताया कि एक बार उन्हें अपने माता पिता से बहुत डांट और मार खानी पड़ी थी. उन्होंने कहा कि 'पैरेंट्स को स्कूल बुलाना पड़ा था क्योंकि मैंने एक बच्चे का बक्सा तोड़ दिया था. उसमें वो अपनी किताब लेकर आता था, लेकिन एक बार उसने भी मेरा टिफिन बॉक्स तोड़ दिया था. जब मैंने बक्सा तोड़ा, तो उसके पैरेंट्स आ गए और मेरे पैरेंट्स को भी बुलाया गया था.' तब अर्चना पूरण सिंह ने पूछा कि 'क्या डांट और मार पड़ी थी?' तब के के मेनन ने कहा कि 'हां खूब सारी.' इसपर सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे.

बच्चे का बक्सा तोड़ना के के मेनन को पड़ा भारी, माता-पिता ने की थी खूब सारी पिटाई, खुद सुनाई कहानी

ये भी पढ़ें: 'हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता', आमिर खान की तीसरी शादी पर बोलीं हिना खान और रुबीना दिलैक

सीरीज की कहानी और स्टारकास्ट 

बता दें कि निर्देशक हिमांक गौर की इस सीरीज को विश्वपति सरकार और समीर सक्सेना ने बनाया हैं. इसके कुल 7 एपिसोड है, जिसमें एक सरकारी स्कूल की व्यवस्था और स्थिति को दिखाई गई है. स्कूल का प्रिंसिपल ज्ञानेश्वर त्रिपाठी स्कूल को टॉप 10 में लाना चाहता है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग के लिए जाता है. साथ ही कई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करता है.

 
 
 
 
 
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सीरीज में के के मेनन प्रिंसिपल की भूमिका में नजर आ रहे हैं, वहीं अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया, अभिमन्यु सिंह, प्रसन्ना बिष्ट और देवेन भोजानी जैसे कलाकार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. इसे IMDb पर 10 में से 8.3 रेटिंग मिली है. 

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About the author कलीम सलमानी

कलीम सलमानी ABP News के पॉपुलर शो 'सास बहू और साज़िश' (SBS) में पिछले 11 वर्षों से एसोसिएट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं. एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का लंबा अनुभव रखने वाले कलीम को ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर शो प्रोडक्शन तक का गहरा और बारीक अनुभव है. वह पिछले डेढ़ दशक से टीवी और मनोरंजन जगत की हर बड़ी हलचल को दर्शकों तक पूरी विश्वसनीयता के साथ पहुँचा रहे हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 11:29 AM (IST)
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Archana Puran Singh Kaykay Menon Adarsh Baal Vidyalaya Web Series
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