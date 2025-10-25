साउथ के स्टार धनुष एक बेहतरीन एक्टर के साथ डायरेक्टर भी हैं. उन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट भी किया है. धनुष की हाल ही में फिल्म 'इडली कढ़ाई' रिलीज हुई थी. इस फिल्म की खास बात ये थी कि धनुष ने इसमें एक्टिंग तो की ही थी साथ में इसे डायरेक्ट भी किया था. अगर आप इस फिल्म को थिएटर में देखना मिस कर गए हैं तो कोई बात नहीं अब ये ओटीटी पर दस्तक दे रही है. धनुष की तमिल फिल्म 'इडली कढ़ाई' ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी ये जानकारी भी सामने आ गई है.

'इडली कढ़ाई' में धनुष के साथ नित्या मेनन, अरुण विजय और शालिनी पांडे अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म में एक आदमी की कहानी दिखाई गई है जिसके पिता एक ट्रेडिशनल इडली स्टॉल चलाते हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी लोगों का दिल जीतने में कामयाब साबित हुई है.

कब और कहां होगी रिलीज

'इडली कढ़ाई' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके खुद इस बात की जानकारी दी है. नेटफ्लिक्स ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा-'नेटफ्लिक्स पर 29 अक्टूबर को तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में 'इडली कढ़ाई' देखें.' फिल्म की ओटीटी रिलीज की जैसे ही अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद से फैंस बहुत खुश हो गए हैं. वो इस पोस्ट पर ढेर सारे कमेंट भी कर रहे हैं.

'इडली कढ़ाई' में धनुष मुरुगन के किरदार में नजर आए हैं. जो अपने पिता की 'इडली कढ़ाई' स्टॉल से दूर,जो लोकल लोगों को बहुत पसंद है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है. बात तब बिगड़ती है जब उसके पिता के बिजनेस को खतरा होता है. तो मुरुगन के पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता.

ये फिल्म 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 1 महीने से कम में ही ये ओटीटी पर दस्तक दे रही है. फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसने वर्ल्डवाइड 71.91 करोड़ का बिजनेस किया है. वहीं इंडिया में 50 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं.

