'साथ निभाना साथिया' में गोपी बहू बनकर घर-घर में पॉपुलैरिटी बटोरने वाली देवोलीना भट्टाचार्जी किसी पहचान की मोहताज नही हैं. शादी के बाद से देवोलिना अपना ज्यादा वक्त अपनी फैमिली को दे रही हैं. ऐसे में फैंस उनके कमबैक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

अब एक्ट्रेस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट के अनुसार देवोलीना जल्द ही टीवी पर धमाकेदार वापसी करने वाली हैं. दावा ये भी किया जदा रहा है कि देवोलीना के साथ-साथ उनके पति शहनवाज भी टीवी डेब्यू करने जा रहे हैं.

इस शो में साथ दिखेंगे दोनों?

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि देवोलीना भट्टाचार्जी और शहनवाज शेख कलर्स चैनल के रिएलिटी शो 'लाफ्टर शेफ' के तीसरे सीजन में दिखाई देने वाले हैं. इस खबर को सुनने के बाद देवोलीना भट्टाचार्जी के फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं.

पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि देवोलीना भट्टाचार्जी और शहनवाज शेख एक साथ किसी टीवी शो में दिखाई देंगे. फैंस दोनों को साथ में टीवी पर देखने के लिए काफी बेताब हैं. हालांकि देवोलीना और शहनवाज ने अभी तक इस खबर पर कोई मुहर नहीं लगाई है.

View this post on Instagram A post shared by Devoleena Bhattacharjee (@devoleena)

देवोलीना के पति का इंडस्ट्री से नहीं है कोई ताल्लुक

आपको बता दें देवोलिना के पति शहनवाज एक फिटनेस ट्रेनर हैं, उनका एंटरटेनेमेंट इंडस्ट्री से कोई वास्ता नहीं है. लेकिन, अब वो भी टीवी पर छाने के तैयार नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे संग शादी के बाद से ही विक्की जैन छोटे पर्दे पर छाए रहते हैं. उससे पहले उनका एंटरटेनेंट की दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं था.

ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नशे में बहकेगा मिहिर, तुलसी के पीठ पीछे नॉयना संग बिताएगा रात? शो में आएंगे कई बड़े ट्विस्ट