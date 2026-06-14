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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीObsession OTT Release: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देगी 'ऑब्सेशन', जानिए कब और कहां देख पाएंगे

Obsession OTT Release: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देगी 'ऑब्सेशन', जानिए कब और कहां देख पाएंगे

Obsession OTT Release: थिएटर के बाद हॉरर-थ्रिलर फिल्म 'ऑब्सेशन' अब ओटीटी पर आने के लिए तैयार है. फैंस इसकी डिजिटल रिलीज डेट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. आइए जानते हैं ये कब रिलीज होगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 14 Jun 2026 02:46 PM (IST)
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हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' साल 2026 की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट फिल्मों में से एक बनकर उभरी है. थिएटर में शानदार प्रदर्शन के बाद हॉरर-थ्रिलर फिल्म 'ऑब्सेशन' अब ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है. दर्शक लंबे समय से इसकी डिजिटल रिलीज का इंतजार कर रहे हैं और अब इससे जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है. फिल्म जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जा सकती है.

ओटीटी पर कब रिलीज होगी 'ऑब्सेशन' 
निर्देशक करी बार्कर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपने रोमांटिक हॉरर कॉन्सेप्ट और दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया है. सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब खबरें हैं कि ये फिल्म 23 जून के आसपास PVOD पर रिलीज हो सकती है, हालांकि मेकर्स ने अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

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भारत में दर्शकों को इसके ओटीटी स्ट्रीमिंग के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है.

कैसी है फिल्म की कहानी?
डायरेक्टर करी बार्कर की फिल्म 'ऑब्सेशन' इंडिया के सिनेमाघरों में 29 मई, 2026 को रिलीज हुई थी. ये एक डार्क साइकोलॉजिकल और हॉरर थ्रिलर है. फिल्म 'ऑब्सेशन' में माइकल जॉन्सटन, इंडे नवार्रेट और कूपर टॉमलिंसन जैसे कलाकार हैं. इसकी कहानी एकतरफा जुनूनी प्यार और उस पर मिलने वाली डरावनी सजा के इर्द-गिर्द घूमती है.

Obsession OTT Release: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देगी 'ऑब्सेशन', जानिए कब और कहां देख पाएंगे

फिल्म में 'बियर' नाम का एक लड़का है. उसे अपनी बचपन की दोस्त और साथ काम करने वाली लड़की 'निक्की' से प्यार हो जाता है. बियर बहुत शर्मीला है और अपनी भावनाओं को निक्की को बता नहीं पाता. कहानी तब मोड़ लेती है जब निक्की को उस छोटे से शहर में घुटन महसूस होने लगती है और वो शहर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर जाने का फैसला करती है.

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निक्की का प्यार पाने के लिए बेयर एक रहस्यमयी चीज़ ‘One Wish Willow’ का इस्तेमाल करता है, जो उसकी इच्छा पूरी कर देता है. लेकिन धीरे-धीरे ये प्यार एक खतरनाक और डरावनी ऑब्सेशन में बदल जाता है.

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Published at : 14 Jun 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
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