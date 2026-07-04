नेटफ्लिक्स का रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2 सच या सजा' सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. शो के कंटेस्टेंट्स, उनके बीच की बहस और गेम्स इसे और खास बना रहे है. साथ ही हर एपिसोड दर्शकों को स्क्रीन पर बांधे रख रहे हैं. इसी बीच शो से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है कि शो में पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश की एंट्री होने वाली हैं. तो आइए हम आपको इस खबर की पूरी जानकारी देते हैं.

क्या करेंगी तेजस्वी?

तेजस्वी प्रकाश शो का हिस्सा जरूरी बनेंगी, लेकिन वो इसमें एंट्री नहीं लेने वाली हैं. तेजस्वी शो से एविक्ट होने वाले कंटेस्टेंट्स का इंटरव्यू लेंगी. हालांकि शो में पामेला सेरेना भी हैं, जो तेजस्वी के साथ नेटफ्लिक्स शो 'देसी ब्लिंग' में नजर आई थीं. उस शो में पामेला और तेजस्वी के बीच के रिश्ते ठीक नहीं थे और दोनों की जबरदस्त लड़ाई हुई थी, जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में भी रहीं. अगर लॉक अप 2 में तेजस्वी इंटरव्यू के लिए आती हैं, तो पामेला के साथ उनकी बातचीत या टक्कर देखने लायक होने वाली हैं. साथ ही ये दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर सकती हैं.

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खत्म हुई लाफ्टर शेफ्स 3 की शूटिंग

बता दें कि हाल ही में तेजस्वी प्रकाश ने कलर्स के पॉपुलर रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' की शूटिंग खत्म की हैं. ये शो सिर्फ टीवी ही नहीं, बल्कि जियो हॉटस्टार पर भी टॉप पर है, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है. शो में तेजस्वी के साथ करण कुंद्रा, अली गोनी, भारती सिंह, हरपाल सिंह, जन्नत जुबैर, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, एल्विश यादव, अर्जुन बिजलानी, निया शर्मा, कृष्णा अभिषेक और कश्मीर शाह जैसे शानदार कलाकार मौजूद थे. अब शो के खत्म होने के बाद तेजस्वी अपने नए प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी. इसी बीच लॉक अप 2 में उनकी एंट्री दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ा सकती हैं.

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