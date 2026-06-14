'महिलाओं के मामले में इनकी पसंद कमाल की है', काजोल-जूही ने ली आमिर खान की चुटकी, वीडियो वायरल

निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'लगान' ने 25 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर मुंबई में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा गया. इस इवेंट में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुएं, जिसमें आमिर खान, सलमान खान, जावेद अख्तर, काजोल और जूही चावला शामिल हैं. हालांकि, महफिल तब और दिलचस्प हो गई जब काजोल और जूही ने मजाकिया अंदाज में आमिर खान की टांग खींचनी शुरू कर दी.

काजोल-जूही ने सबके सामने ली आमिर खान की चुटकी

इवेंट से कई फोटोज और वीडियोज सामने आए हैं. इन्हीं में से एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें काजोल और जूही चावला आमिर खान की टांग खींचती नजर आ रही हैं. दरअसल, इवेंट के दौरान काजोल और जूही चावला से आमिर खान के बारे में कुछ कहने के लिए कहा गया.

इस मौके को दोनों एक्ट्रेसेस ने मजेदार बना दिया और आमिर की टांग खींचने लगीं. काजोल ने हंसते हुए कहा कि आमिर खान की प्रोडक्शन फिल्मों से ये साबित हो चुका है कि उनकी फिल्मों की पसंद बेहद शानदार है. इसके साथ ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी जोड़ दिया कि महिलाओं के मामले में भी आमिर की पसंद काफी अच्छी रही है.

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काजोल की बात सुनकर आमिर खान हंस पड़े और थोड़े शर्माते हुए भी नजर आए. वहीं जूही चावला ने भी मजेदार अंदाज में कहा कि अगर वो आमिर के बारे में बोलना शुरू करेंगी तो पूरी शाम निकल जाएगी. उन्होंने हंसते हुए कहा, 'जिसने मेरे साथ काम किया, वो देखो कहां पहुंच गया.'

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काजोल और जूही की इस मजेदार नोकझोंक को फैंस ने भी खूब पसंद किया. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दोनों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें 'इश्क' फिल्म के दिनों की याद आ गई. काजोल का ये मजाक ऐसे समय में आया है, जब आमिर खान की पर्सनल लाइफ एक बार फिर चर्चा में है. हाल ही में एक्टर का नाम गौरी स्प्रैट के साथ जोड़ा जा रहा है. वो जल्द ही शादी भी करने वाले हैं. वहीं, आमिर इससे पहले रीना दत्ता और किरण राव से शादी कर चुके हैं.

बता दें कि काजोल, आमिर खान और जूही चावला ने 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'इश्क' में साथ काम किया था. इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला था और यह उस दौर की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल रही.

'लगान' के बारे में

फिल्म 'लगान' के 25 साल पूरे होने के मौके पर मेकर्स ने इसे दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया है. इस खास अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए फिल्म का नया ट्रेलर भी रिलीज किया गया है. साल 2001 में रिलीज हुई 'लगान' को दर्शकों और समीक्षकों दोनों का खूब प्यार मिला था. यही नहीं, फिल्म को ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन भी मिला था और इसने कई नेशनल अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे.

बता दें इवेंट में आमिर खान की दोनों एक्स वाइफ किरण राव और रीना दत्ता भी शामिल हुई थीं. वहीं आमिर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग नजर आए थें.

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